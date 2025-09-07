Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина после аварии
Машина после аварии
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:03

Подставы на дорогах: где мошенники чаще всего охотятся на водителей

"Ингосстрах": подставные ДТП чаще всего происходят при съезде с кольца

На дорогах нередко можно встретить тех, кто пытается нажиться на чужой невнимательности. Автомобилисты знают: существует целая группа мошенников, которые организуют подставные аварии, чтобы потом требовать компенсации. Страховые компании регулярно фиксируют такие случаи и предупреждают водителей о самых опасных местах.

Круговое движение — зона риска

Особое внимание стоит уделять дорожным кругам. Здесь аферисты действуют по давно отработанной схеме. Машина жертвы начинает перестраиваться, а злоумышленник в этот момент резко подрезает её, провоцируя столкновение. По правилам дорожного движения виновным в таком ДТП оказывается водитель, который менял полосу.

"Мошенники зачастую ловят водителей, особенно грузовых автомобилей, на съезде с левой полосы кругового движения", — пояснил директор департамента по борьбе с мошенническими рисками "Ингосстраха" Михаил Полозков.

В подобных ситуациях мошенники получают деньги за ущерб и продолжают свой промысел на других участках города.

Перекрестки равнозначных дорог

Не менее часто подставы случаются там, где действует правило "помехи справа". Перекрестки равнозначных дорог становятся удобной площадкой для провокаций. Здесь водители часто теряются, а злоумышленники этим пользуются: едут на рискованное сближение и создают иллюзию нарушения со стороны жертвы.

Нерегулируемые пересечения

Есть и другая схема: мошенники на неравнозначных перекрестках специально имитируют уступку дороги, чтобы затем резко тронуться и врезаться в автомобиль. При этом виноватым выглядит именно тот, кто понадеялся на "вежливость" другого участника движения.

"Часто злоумышленники создают аварийные ситуации на пересечении неравнозначных дорог, притворяясь, будто пропускают другие машины", — добавил директор департамента урегулирования убытков автотранспорта компании "МАКС" Иван Попов.

Такой маневр позволяет аферисту не только обмануть жертву, но и впоследствии предъявить претензии со ссылкой на правила дорожного движения.

Опасные остановки у светофоров

Мошенники нередко дежурят и у светофоров. Классический вариант выглядит так: одна машина останавливается с включенной "аварийкой", другая "подсказывает" водителю, что можно объехать. Как только ничего не подозревающий человек начинает маневр, его подрезают или бьют в бок.

Подобные ситуации особенно опасны в часы пик, когда водители торопятся и меньше концентрируются на мелочах.

Скрытые зоны съездов

Отдельная категория подстав связана со съездами с крупных магистралей, включая МКАД. Здесь аферисты прячутся в мёртвой зоне и внезапно тормозят перед движущимся автомобилем. Водитель не успевает среагировать, и авария становится неизбежной.

Такие места удобны для преступников: плотный поток, высокая скорость и ограниченная видимость позволяют реализовать схему практически без риска быть разоблаченными на месте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 0:21

Опаснее всего ехать медленно: парадокс, который ломает привычные представления

Почему даже поездка "на соседнюю улицу" может закончиться аварией и чем грозит отказ от ремня безопасности на низкой скорости?

Читать полностью » Почему автопроизводители завышают мощность двигателя: автоэксперты вчера в 23:51

Автопроизводители и их секреты: реальные характеристики, о которых молчат рекламу

Менеджер автосалона раскрыл, почему заявленные параметры машин часто не совпадают с реальностью. Ключевые нюансы: мощность, расход и просвет. Не верьте на слово!

Читать полностью » Водитель имеет право не подчиняться требованию инспектора о пересадке — инструкция ГАИ вчера в 23:37

Почему водитель не обязан подчиняться инспектору — скрытая правда ГАИ

Водитель не обязан садиться в машину патрульного — эксперт раскрыл нюансы. Как сохранить спокойствие и отстоять права на дороге?

Читать полностью » ГИБДД рекомендует правило двух пальцев для парковки новичков вчера в 22:51

Парковка проще математики: два пальца против сложных уравнений дороги

Как новичку научиться парковаться без дорогостоящих помощников? Узнайте об эффективном правиле "двух пальцев", которое поможет точно оценивать расстояния и уверенно управлять автомобилем.

Читать полностью » Три ошибки водителей повышают износ тормозных дисков — исследование автомобильного института вчера в 22:08

Тормозные диски: почему ваши умные привычки на самом деле глупы

В автосервисе раскрыли три ошибки водителей, ускоряющие износ тормозных дисков. Узнайте, как повседневные привычки влияют на тормозную систему и безопасность на дороге, без лишних затрат.

Читать полностью » J.D. Power опубликовало рейтинг качества автомобилей в Китае — лидируют Land Rover и GAC Honda вчера в 21:54

Какой SUV покупать в Китае: список моделей, которые меньше всего ломаются

Американское агентство J.D. Power назвало самые качественные автомобили в Китае. В список попали как международные бренды, так и местные производители.

Читать полностью » Xiaomi запустила акцию по бесплатной установке подсветки для автомобилей SU7 и YU7 вчера в 20:49

Машина засияет сама: неожиданный подарок от Xiaomi для владельцев SU7 и YU7

Xiaomi добавила в список опций для своих автомобилей необычную новинку. Акция уже стартовала и обещает заинтересовать даже самых требовательных водителей.

Читать полностью » вчера в 19:33

Бесплатная парковка в шаге от дома: кто может получить привилегию

Россиянам рассказали, как сэкономить на платных парковках рядом с домом. Для этого нужно оформить специальное резидентное разрешение, но не все знают условия.

Читать полностью »

Новости
Еда

Классическая шарлотка относится к простым рецептам
Спорт и фитнес

Лучшие пешие маршруты США по регионам назвали туристические гиды
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему белые кошки и собаки чаще болеют раком кожи
Наука и технологии

NASA: гигантский айсберг A23a разрушился у берегов Южной Георгии
Дом

Эксперты советуют осенью убирать текстиль и накрывать мебель на балконе
Туризм

Бали глазами йогов: почему остров называют духовным центром
Садоводство

Простые приемы для сада мечты: кофейная гуща, вертикальное озеленение и цветовые эксперименты
Красота и здоровье

Зарема Омарова: укусы ос и шершней могут вызвать сильную боль и аллергию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet