Подставы на дорогах: где мошенники чаще всего охотятся на водителей

На дорогах нередко можно встретить тех, кто пытается нажиться на чужой невнимательности. Автомобилисты знают: существует целая группа мошенников, которые организуют подставные аварии, чтобы потом требовать компенсации. Страховые компании регулярно фиксируют такие случаи и предупреждают водителей о самых опасных местах.

Круговое движение — зона риска

Особое внимание стоит уделять дорожным кругам. Здесь аферисты действуют по давно отработанной схеме. Машина жертвы начинает перестраиваться, а злоумышленник в этот момент резко подрезает её, провоцируя столкновение. По правилам дорожного движения виновным в таком ДТП оказывается водитель, который менял полосу.

"Мошенники зачастую ловят водителей, особенно грузовых автомобилей, на съезде с левой полосы кругового движения", — пояснил директор департамента по борьбе с мошенническими рисками "Ингосстраха" Михаил Полозков.

В подобных ситуациях мошенники получают деньги за ущерб и продолжают свой промысел на других участках города.

Перекрестки равнозначных дорог

Не менее часто подставы случаются там, где действует правило "помехи справа". Перекрестки равнозначных дорог становятся удобной площадкой для провокаций. Здесь водители часто теряются, а злоумышленники этим пользуются: едут на рискованное сближение и создают иллюзию нарушения со стороны жертвы.

Нерегулируемые пересечения

Есть и другая схема: мошенники на неравнозначных перекрестках специально имитируют уступку дороги, чтобы затем резко тронуться и врезаться в автомобиль. При этом виноватым выглядит именно тот, кто понадеялся на "вежливость" другого участника движения.

"Часто злоумышленники создают аварийные ситуации на пересечении неравнозначных дорог, притворяясь, будто пропускают другие машины", — добавил директор департамента урегулирования убытков автотранспорта компании "МАКС" Иван Попов.

Такой маневр позволяет аферисту не только обмануть жертву, но и впоследствии предъявить претензии со ссылкой на правила дорожного движения.

Опасные остановки у светофоров

Мошенники нередко дежурят и у светофоров. Классический вариант выглядит так: одна машина останавливается с включенной "аварийкой", другая "подсказывает" водителю, что можно объехать. Как только ничего не подозревающий человек начинает маневр, его подрезают или бьют в бок.

Подобные ситуации особенно опасны в часы пик, когда водители торопятся и меньше концентрируются на мелочах.

Скрытые зоны съездов

Отдельная категория подстав связана со съездами с крупных магистралей, включая МКАД. Здесь аферисты прячутся в мёртвой зоне и внезапно тормозят перед движущимся автомобилем. Водитель не успевает среагировать, и авария становится неизбежной.

Такие места удобны для преступников: плотный поток, высокая скорость и ограниченная видимость позволяют реализовать схему практически без риска быть разоблаченными на месте.