Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Страховщик осматривает машину после ДТП
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:13

Мошенники придумали новые схемы на дорогах: как они ловят жертв

Страховые компании сообщили о новых схемах ДТП-мошенничества на дорогах России

Страховые компании предупреждают: мошенники всё активнее используют дорожные особенности, чтобы провоцировать аварии и получать страховые выплаты. Как рассказали представители отрасли в беседе с "Газетой.Ru", чаще всего такие ситуации происходят на круговых развязках, перекрёстках и у светофоров.

Основные схемы

  • Круговое движение
    Наиболее "любимая" точка для мошенников. Автовладельца подлавливают на съезде с левой полосы. Столкновение формально оказывается по вине жертвы, и аферисты получают страховую выплату.

  • Перекрёстки равнозначных дорог
    Здесь злоумышленники используют правило "помехи справа". Они провоцируют водителя на нарушение и фиксируют аварию.

  • Неравнозначные перекрёстки
    Мошенник едет по главной дороге, демонстрирует, будто пропускает машину, а затем резко ускоряется и врезается в неё.

  • Светофоры
    Один автомобиль "ломается" и включает "аварийку", другой — делает вид, что пропускает жертву, а затем сталкивается с ней при объезде.

  • Съезды с МКАД
    Машина прячется в "мертвой зоне" и резко тормозит перед невнимательным водителем, провоцируя столкновение.

Комментарии экспертов

Директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха" Михаил Полозков отметил:

"Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы кругового движения и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее "на коленке" ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность".

По словам директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании "МАКС" Ивана Попова, у злоумышленников хорошо отработаны сценарии именно на перекрёстках равнозначных и неравнозначных дорог.

Итог

Мошеннические схемы разнообразны, но все они строятся на том, чтобы "заставить" водителя формально нарушить правила. Эксперты советуют быть внимательными, особенно на круговых движениях и перекрёстках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний срок автокредитования в России растёт третий месяц подряд — данные НБКИ сегодня в 10:20

Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

В России увеличился средний срок автокредитов — теперь почти 5,5 лет. Эксперты объясняют рост доступностью бюджетных машин и субсидированием ставок.

Читать полностью » Владелец Lada Искра рассказал о плюсах и минусах после двух недель эксплуатации сегодня в 6:54

Новая Lada Искра удивила первых владельцев: комфорт не там, где ждали

Первый владелец Lada Искра рассказал о нюансах эксплуатации и поделился впечатлениями, которые оказались неоднозначными и местами неожиданными.

Читать полностью » В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч сегодня в 6:36

Машина из 1917 года удивила мир — Tesla и не мечтала о таком пробеге

Редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года, прозванный «прадедом Tesla», пройдет с молотка в США после долгой реставрации.

Читать полностью » Автоэксперт Киселик объяснил, как проверить исправность подушки безопасности при покупке машины сегодня в 5:49

Простая проверка мультиметром: способ отличить настоящую подушку от бутафории

Перед покупкой подержанного авто важно проверить систему безопасности. Эксперт рассказал, как понять, исправна ли подушка, и на что ещё обратить внимание.

Читать полностью » BYD запустила программу скидок до 10 тысяч евро за обмен авто в Италии сегодня в 5:26

До 10 тысяч евро за машину: итальянцы в шоке от предложения, которое обошло государство

BYD запускает в Италии программу "CASI-NO" с бонусами до 10 000 евро, обходя бюрократию и предлагая покупателям простой путь к экологичным авто.

Читать полностью » Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей вчера в 23:46

Как ожирение стало новым врагом за рулём — и почему оно коварнее усталости

Лишний вес у автомобилистов может стать не только проблемой здоровья, но и фактором риска на дороге. Почему это так — объясняют эксперты.

Читать полностью » Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене сегодня в 4:22

Номера AC-AB заполонили Ахен — и вот почему это выводит полицию из себя

В Германии разгорелся спор из-за автомобильных номеров AC-AB. Почему комбинация букв вызвала гнев полицейских и что решат власти?

Читать полностью » Discover Cars: 19% водителей BMW в Европе не используют сигналы поворота сегодня в 3:46

Европа посчитала, кто чаще всех забывает про поворотники — результат никого не удивил

Опрос в Европе показал, что водители определённых марок чаще забывают о поворотниках. В лидерах снова немцы — и это не совпадение.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Еда

Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла
Авто и мото

Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля "Атом"
Красота и здоровье

Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего
Питомцы

Фелинологи назвали признаки страха у кошек — дрожь, отказ от еды, агрессия
Садоводство

Как увеличить урожай: секрет в привлечении дикой фауны в ваш сад – пошаговое руководство
Авто и мото

Эксперт Балашов: перекраска кузова из-за царапин может снизить стоимость авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet