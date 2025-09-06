Мошенники придумали новые схемы на дорогах: как они ловят жертв

Страховые компании предупреждают: мошенники всё активнее используют дорожные особенности, чтобы провоцировать аварии и получать страховые выплаты. Как рассказали представители отрасли в беседе с "Газетой.Ru", чаще всего такие ситуации происходят на круговых развязках, перекрёстках и у светофоров.

Основные схемы

Круговое движение

Наиболее "любимая" точка для мошенников. Автовладельца подлавливают на съезде с левой полосы. Столкновение формально оказывается по вине жертвы, и аферисты получают страховую выплату.

Перекрёстки равнозначных дорог

Здесь злоумышленники используют правило "помехи справа". Они провоцируют водителя на нарушение и фиксируют аварию.

Неравнозначные перекрёстки

Мошенник едет по главной дороге, демонстрирует, будто пропускает машину, а затем резко ускоряется и врезается в неё.

Светофоры

Один автомобиль "ломается" и включает "аварийку", другой — делает вид, что пропускает жертву, а затем сталкивается с ней при объезде.

Съезды с МКАД

Машина прячется в "мертвой зоне" и резко тормозит перед невнимательным водителем, провоцируя столкновение.

Комментарии экспертов

Директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса "Ингосстраха" Михаил Полозков отметил:

"Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы кругового движения и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее "на коленке" ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность".

По словам директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании "МАКС" Ивана Попова, у злоумышленников хорошо отработаны сценарии именно на перекрёстках равнозначных и неравнозначных дорог.

Итог

Мошеннические схемы разнообразны, но все они строятся на том, чтобы "заставить" водителя формально нарушить правила. Эксперты советуют быть внимательными, особенно на круговых движениях и перекрёстках.