Валерий Леонтьев
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:30

Валерий Леонтьев вернулся на сцену — но признался: цена этого слишком велика

Певец Валерий Леонтьев признался на "Новой волне" в Казани: каждый выход на сцену даётся тяжело

Можно ли вернуться на сцену после долгого молчания и снова почувствовать ту самую энергию зала? Валерий Леонтьев доказал — можно, хотя сам артист признаётся: цена такого возвращения слишком велика.

"Цена велика"

На фестивале "Новая волна" в Казани певец рассказал, что каждый выход на сцену для него — испытание, но и большая радость.

"Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", — рассказал Валерий Леонтьев.

Эти слова стали главным признанием вечера: артист подчеркнул, что верность публике для него важнее всего, а сцена — это не работа, а отдача всего, что в нём есть.

Казань: первый раз за девять лет

Для столицы Татарстана выступление Леонтьева стало особенным событием: певец не приезжал сюда почти десятилетие. В этот раз он исполнил пять композиций, среди которых — "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова", "Зеленый свет" и "Ты меня не забывай". Всего второй выход за последние пять лет — и сразу такая насыщенная программа.

О сложностях быть собой

Исполнитель откровенно признался: быть Валерием Леонтьевым — совсем не легко. Для него всё должно совпасть — место, люди, обстоятельства и внутреннее состояние. Лишь тогда получается тот самый энергетический обмен с публикой, ради которого стоит выходить на сцену.

