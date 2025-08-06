Эту просьбу он не смог проигнорировать: как Игорь Крутой вернул Леонтьева на сцену

Он покинул сцену, но сцена не отпустила его. Валерий Леонтьев, легенда российской эстрады, снова выступит перед публикой — впервые за девять лет в Казани и лишь во второй раз за последние пять лет. Что же убедило артиста вновь выйти к зрителям? Ответ — просьба Игоря Крутого, с которой началась почти полугодовая история возвращения.

Фестиваль "Новая волна" в этом году пройдет в столице Татарстана с 21 по 26 августа. Именно там Валерий Леонтьев исполнит пять своих знаковых хитов: "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова", "Зелёный свет" и "Ты меня не забывай". Каждая из этих композиций давно стала частью культурного кода нескольких поколений — и теперь они вновь прозвучат со сцены, живьём.

Личное обращение Игоря Крутого

Telegram-канал Mash сообщил, что переговоры о выступлении начались более полугода назад. Инициатором стал композитор Игорь Крутой, чьё личное участие сыграло решающую роль в возвращении артиста. Несмотря на завершённую карьеру, Леонтьев не остался равнодушным к этой просьбе.

"Это большая ответственность — вновь выйти к зрителю после стольких лет.

Но я чувствую, что должен сделать это", — приводит Mash слова артиста, близкие к его окружению.

Подготовка на уровне

76-летний Леонтьев подходит к выступлению с присущей ему самоотдачей. Ежедневные пробежки, плавание, работа над сценическим образом, свежие аранжировки, продуманная хореография и новые костюмы — всё это свидетельствует о серьёзной подготовке. Даже спустя годы вне активной сцены, артист остаётся требовательным к себе.

Интересно, что Леонтьев всегда славился особым вниманием к деталям в своих шоу. Он был одним из первых, кто внедрил в российскую эстраду элементы театрализованного представления, уделяя внимание каждому жесту, каждому движению.

Казань ждёт возвращения

Организаторы фестиваля, по информации Mash, обеспечат народному артисту России все условия: автомобиль премиум-класса с личным водителем и круглосуточную охрану. Это не просто знак уважения — это гарантия комфорта для исполнителя, ради которого собрались тысячи людей.