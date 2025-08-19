Сцена уйдёт во тьму, когда зал опустеет: откровение Маргариты Суханкиной

Что может заставить народную любимицу покинуть сцену? Ответ на этот вопрос дала Маргарита Суханкина — певица, чьё имя давно стало символом отечественной эстрады. Её признание прозвучало неожиданно и очень честно.

"Пустой зал — вот знак"

Артистка уверена: конец карьеры наступит только тогда, когда публика перестанет приходить на её концерты.

"Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее выступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы", — заявила Суханкина.

Её слова не звучат как пафос или жалоба, скорее — как жизненный ориентир. Для певицы главный показатель востребованности — зрители. Пока люди наполняют залы, она готова выходить на сцену снова и снова.

Слава и путь после "Миража"

Маргарита Суханкина стала известной как солистка легендарной группы "Мираж". Коллектив в конце 80-х подарил аудитории десятки хитов, многие из которых до сих пор звучат на радио. Однако артистка давно доказала, что её талант шире рамок одного проекта.

После ухода из группы она построила сольную карьеру: исполняет как собственные песни, так и классические композиции, часто экспериментируя с жанрами.

Музыка и новые поколения

Любопытная деталь: по словам Суханкиной, в окружении Надежды Кадышевой есть люди, которые пытаются привлечь молодую аудиторию через TikTok.