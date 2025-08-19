Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микрофон
Микрофон
© flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:46

Сцена уйдёт во тьму, когда зал опустеет: откровение Маргариты Суханкиной

Маргарита Суханкина: карьеру на сцене закончу, если залы опустеют

Что может заставить народную любимицу покинуть сцену? Ответ на этот вопрос дала Маргарита Суханкина — певица, чьё имя давно стало символом отечественной эстрады. Её признание прозвучало неожиданно и очень честно.

"Пустой зал — вот знак"

Артистка уверена: конец карьеры наступит только тогда, когда публика перестанет приходить на её концерты.

"Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее выступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы", — заявила Суханкина.

Её слова не звучат как пафос или жалоба, скорее — как жизненный ориентир. Для певицы главный показатель востребованности — зрители. Пока люди наполняют залы, она готова выходить на сцену снова и снова.

Слава и путь после "Миража"

Маргарита Суханкина стала известной как солистка легендарной группы "Мираж". Коллектив в конце 80-х подарил аудитории десятки хитов, многие из которых до сих пор звучат на радио. Однако артистка давно доказала, что её талант шире рамок одного проекта.

После ухода из группы она построила сольную карьеру: исполняет как собственные песни, так и классические композиции, часто экспериментируя с жанрами.

Музыка и новые поколения

Любопытная деталь: по словам Суханкиной, в окружении Надежды Кадышевой есть люди, которые пытаются привлечь молодую аудиторию через TikTok.

"По моей информации, её близкие выкладывали ролики в TikTok в надежде на популярность у молодежи", — поделилась артистка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский диджей DJ Snake приедет в Москву на фестиваль сегодня в 11:25

Легендарный французский диджей готовит в Москве сет, которому позавидует сама Франция

В сентябре Москву ждёт редкое событие: DJ Snake даст эксклюзивный сет на "Портале 2030–2050". Что скрывается за его райдером и условиями приезда?

Читать полностью » Шэрон Стоун раскритиковала планы Amazon MGM Studios по перезапуску сегодня в 10:54

Шэрон Стоун против: почему сама звезда не верит в новый "Основной инстинкт"

Шэрон Стоун не понимает, зачем возрождать "Основной инстинкт". Что известно о новом ремейке, и почему оригинал до сих пор остаётся культовым?

Читать полностью » Яна Рудковская сообщила, что её крестник — сын шоумена Сергея Зверева сегодня в 9:40

Тайное родство в шоу-бизнесе: как Рудковская оказалась в семье Зверева

Яна Рудковская неожиданно раскрыла, что является крестной матерью сына Сергея Зверева. Почему их связь прервалась и чем живёт Зверев-младший?

Читать полностью » Певец Алексей Чумаков перенёс срочную операцию на позвоночнике в Москве сегодня в 8:32

Отдых едва не обернулся трагедией: Чумаков оказался на грани инвалидности

Во время отпуска Алексей Чумаков оказался на грани инвалидности: срочная операция на позвоночнике с титановыми имплантами спасла его от тяжёлых последствий.

Читать полностью » Пластический хирург Свиридов: у Валерия Леонтьева возможна потеря мимики из-за филлеров сегодня в 7:29

Лицо без эмоций: почему Леонтьев рискует потерять мимику навсегда

Певцу Валерию Леонтьеву предрекли риск утраты мимики: врач объяснил, как филлеры и пластика могут привести к "порочному кругу" изменений лица.

Читать полностью » Валерия объяснила, почему пока не готова к пластическим операциям сегодня в 6:24

Тюнингованная старушка или естественная красота: певица Валерия сделала свой выбор

Валерия рассказала, почему не решается на пластику и как муж Иосиф Пригожин помогает ей сохранять гармонию в жизни и уверенность во внешности.

Читать полностью » Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале сегодня в 5:20

Тихая пенсионерка или хладнокровный убийца: новая роль Гленн Клоуз ошеломит зрителей

Гленн Клоуз сыграет необычную роль в сериале "Мод" — история о пожилой убийце обещает стать одной из самых ярких работ актрисы.

Читать полностью » Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда сегодня в 4:14

"Бонд должен быть мужчиной": Хелен Миррен обрушилась на идею женского 007

Хелен Миррен уверена: Джеймс Бонд должен оставаться мужчиной. Что думает сама актриса, её коллега Пирс Броснан и чем примечательна новая дискуссия вокруг агента 007?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч
Дом

Как выбрать пылесос с эффективной фильтрацией для аллергиков и чистого воздуха
Наука и технологии

Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей
Питомцы

Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит
Спорт и фитнес

Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики
Садоводство

Эксперты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги малины в конце августа
Авто и мото

"АСМ-Холдинг": китайские автопроизводители сокращают скидки на фоне роста продаж
Красота и здоровье

Два японских чая, которые помогут улучшить пищеварение и избавиться от чувства тяжести
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru