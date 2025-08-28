Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:53

Революция в онкологии: STAG3-когезин под прицелом – как это поможет в борьбе с раком крови

STAG3-когезин: роль в организации ДНК сперматозоидов и перспективы лечения лимфомы

Ученые обнаружили новый тип белкового комплекса, который играет ключевую роль в организации и упаковке ДНК в стволовых клетках сперматозоидов. Этот комплекс получил название STAG3-когезин и обладает уникальными свойствами, отличающими его от известных ранее видов когезинов.

Исследование, проведенное в Киотском университете, открывает новые горизонты в понимании механизмов упаковки генетического материала и его роли в репродуктивной функции и онкологии.

Обнаружение нового типа когезина

ДНК в каждой клетке человека и животных — это длинная нить, которая должна быть компактно упакована внутри ядра. Этот процесс требует сложной организации, включающей деление на сегменты, разделенные инсуляторами, а также управление активностью генов. В этом контексте важную роль играют кольцеобразные белковые комплексы — когезины, которые обеспечивают структурную целостность хромосом и регулируют их организацию.

До недавнего времени считалось, что существует только два типа когезинов: митотический и мейотический. Однако новые исследования показали наличие третьего типа — STAG3-когезина, который особенно важен для половых клеток. В частности, он отвечает за слабую организацию границ ДНК в сперматогониальных стволовых клетках (ССК), что является уникальной особенностью этих клеток.

Методы исследования и ключевые находки

Для изучения роли STAG3-когезина ученые использовали передовые методы масс-спектрометрии, позволяющие выявлять взаимодействия между белками. Этот метод показал наличие нового комплекса белков, который ранее не был описан в научной литературе. В ходе экспериментов на культивируемых in vitro ССК было установлено, что именно STAG3 отвечает за слабую упаковку границ ДНК у этих клеток.

Дополнительные исследования на генетически модифицированных мышах подтвердили важность этого комплекса: у животных без STAG3 наблюдались серьезные нарушения в переходе из стволового состояния к стадии созревания сперматозоидов. Это приводило к снижению фертильности и проблемам с репродуктивным здоровьем у самцов. Таким образом, роль STAG3 выходит за рамки просто упаковки ДНК — он участвует в регуляции развития половых клеток.

Обнаружение в человеческих клетках и потенциал для терапии

Параллельно ученые проанализировали большие базы данных по человеческим тканям и клеткам. Они обнаружили активное экспрессирование STAG3 в иммунных B-клетках и B-клеточных лимфомах — типе рака крови. Это открытие привлекло особое внимание к возможной роли этого комплекса в онкологических процессах.

Эксперименты с блокировкой STAG3 показали замедление роста лимфомных клеток, что свидетельствует о его потенциальной мишени для разработки новых методов лечения рака крови. Это особенно важно для поиска новых терапевтических стратегий при лимфомах и других кровяных злокачественных опухолях.

Значение открытия для науки и медицины

Обнаружение нового "упаковщика" ДНК — STAG3-когезина — имеет тройное значение: оно расширяет понимание фундаментальных механизмов организации генетического материала в стволовых клетках; открывает новые возможности для развития методов лечения бесплодия; а также создает предпосылки для разработки новых подходов к терапии раковых заболеваний крови.

Это исследование подчеркивает важность изучения молекулярных механизмов внутри клетки для решения актуальных медицинских задач. В будущем ученые планируют продолжить изучение функций STAG3 в различных типах тканей и определить его роль при других видах рака.

Интересные факты по теме

1. Ученые выяснили, что структура хромосом у сперматозоидов значительно отличается от таковой у соматических клеток — это связано с особенностями упаковки ДНК с помощью специальных белков.
2. Исследования показывают, что слабая организация границ ДНК у сперматогониальных стволовых клеток способствует их способности к делению и развитию новых половых клеток.
3. В 2018 году ученые впервые обнаружили связь между мутациями гена STAG3 и развитием синдрома Premature Ovarian Failure (преждевременного истощения яичников), что подчеркивает его важность для репродуктивного здоровья.

Открытие нового типа когезина — STAG3 — стало значительным прорывом в молекулярной биологии клетки. Оно помогает понять сложные механизмы упаковки ДНК в половых клетках и их влияние на репродуктивное здоровье. Кроме того, выявление связи между этим белком и раковыми процессами открывает перспективы для разработки новых методов диагностики и терапии кровяных опухолей.

