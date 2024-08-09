"МЮ" передумал сносить стадион "Олд Траффорд"

Руководители футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" хотели снести стадион "Олд Траффорд", но передумали. Вместо него хотели построить стадион на 100 тысяч зрителей.

Теперь планы изменились. Издание The Guardian сообщает, что, если клуб решится соорудить новую домашнюю арену, то старую реконструируют. Обе будут рядом.

Таким образом вместимость "Олд Траффорда" составит 30 тысяч человек вместо 74. Стадион отдадут женской и молодежным командам, пишет "Матч ТВ".

Фото: .flickr.com/Abhijit Tembhekar from Pune, INDIA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).