Комментатор в шутку обвинил коллегу в выключении света на стадионе, а потом оправдывался

Матч между командами "Факел" и "Рубин", который состоялся 27 августа в рамках Пути D РПЛ FONBET Кубка России, завершился победой казанского клуба со счётом 2:0.

В составе команды из столицы Татарстана отличились форвард Даниил Кузнецов, забивший на 41-й минуте, и полузащитник Дардан Шабанхаджай, который забил на 84-й минуте.

Во время игры на воронежском стадионе неожиданно погасло освещение. Комментатор Владислав Будлянский пошутил, что это его коллега Артём Шмельков нажал на кнопку выключения света. Однако эта шутка неожиданно была воспринята некоторыми людьми как реальность. Шмельков позже выразил удивление, что люди поверили в это, и отметил быстрый отклик Будлянского на ситуацию.

На 10-й минуте встречи произошло отключение света на арене, но подача электричества была восстановлена в течение нескольких секунд.

После двух матчей группового этапа Кубка России "Рубин" занимает второе место в группе D с шестью очками. Команду возглавляет Рашид Рахимов. "Факел", команду Дмитрия Пятибратова, пока не набрала очков и находится на последней позиции в группе.

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