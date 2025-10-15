Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Теперь и в глуши можно смотреть YouTube: дороги Урала подключают к будущему

В Свердловской области завершается проект по обеспечению стабильного интернета на трассах

В Свердловской области завершается проект, который избавит водителей от привычной проблемы — пропадания интернета на трассах. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, отметив, что улучшение связи станет частью национального проекта "Экономика данных".

Где появится стабильный интернет

Покрытие станет устойчивым на федеральных и региональных автодорогах, включая Екатеринбургскую кольцевую дорогу и магистраль Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель. Также проект охватит отдалённые населённые пункты и туристические маршруты, где раньше мобильный интернет часто пропадал.

"Для реализации мероприятий национального проекта "Экономика данных" совместно с операторами связи мы работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивое покрытие по всей Свердловской области", — написал Паслер в своём telegram-канале.

Какой интернет уже работает

Ранее сообщалось, что свердловский участок автодороги М-12 "Восток" уже считается одной из самых стабильных трасс региона. Здесь скорость мобильного интернета достигает до 120 Мбит/с, что позволяет водителям пользоваться навигацией и онлайн-сервисами без перебоев.

Инициатива губернатора направлена на то, чтобы такие стандарты связи стали нормой для всех дорог области.

