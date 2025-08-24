48 атомов, пленённых в кольцо: разгадан секрет стабильности углерода – ждёт ли нас революция

Ученые совершили прорыв в изучении углеродных материалов, стабилизировав и исследовав новый тип полностью углеродной молекулы в обычных условиях при комнатной температуре. Это лишь второй подобный случай в истории — после синтеза сферических фуллеренов 35 лет назад. Открытие может привести к созданию сверхэффективных материалов для новых электронных и квантовых технологий.

Циклические углероды — молекулы, состоящие из кольца атомов углерода, — могут демонстрировать необычное химическое поведение или проводить электричество уникальными способами, подобно своим "родственникам" фуллеренам. Однако эти кольца настолько хрупки, что обычно разрушаются, а в некоторых случаях даже взрываются, прежде чем исследователи успевают их изучить. Стабилизация циклических углеродов была сложной задачей из-за их высокой реакционной способности.

Синтез циклических углеродов: стремление ученых и экстремальные условия

"Циклические углероды — удивительные молекулы, и мы давно пытаемся их создать", — говорит профессор Гарри Андерсон из Оксфордского университета.

До сих пор для этого требовались экстремальные условия, чтобы молекулы оставались стабильными достаточно долго для исследований.

Однако Андерсон и его коллеги нашли способ стабилизировать циклические углероды при комнатной температуре. Их метод предполагает модификацию циклического углерода. Исследователи применили его к ранее неизученной молекуле — кольцу из 48 атомов углерода, названному цикло-48-карбоном C48.

К кольцу добавили "амортизаторы", пропустив его через три меньших кольца, чтобы защитить 48 атомов от столкновений друг с другом и другими молекулами. Этот инновационный подход позволил создать стабильную структуру, пригодную для изучения.

"Здесь нет ничего лишнего. И в этой простоте — абсолютная красота", — восхищен професор Макс фон Делиус из Ульмского университета в Германии.

Новая структура, названная цикло-48-углерод-4-катенаном, оставалась стабильной около двух дней, что позволило впервые детально изучить цикло-48-карбон.

Методы анализа: масс-спектрометрия, ЯМР-спектроскопия, УФ-видимая и рамановская спектроскопия

С результатами анализа методами масс-спектрометрии, ЯМР-спектроскопии, УФ-видимой и рамановской спектроскопии можно ознакомиться в Science. Эти методы позволили ученым определить структуру и свойства новой молекулы.

Интересно, что его 48 атомов углерода вели себя так, будто были выстроены в бесконечную цепь — структуру, теоретически способную бесконечно передавать электрический заряд от одного атома к другому. Этот необычный факт указывает на уникальные электрические свойства циклических углеродов.

Этот потенциал проводимости указывает на то, что циклические углероды могут быть использованы в ряде технологий будущего, включая транзисторы, солнечные элементы, полупроводники и квантовые устройства. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

Новый метод стабилизации: вдохновение для изучения экзотических углеродных молекул

Новый метод стабилизации циклических углеродов также может вдохновить других ученых на изучение экзотических углеродных молекул. Это может привести к открытиям новых материалов с уникальными свойствами.

"Думаю, теперь начнется гонка, — прогнозирует фон Делиус. — Представьте это большое кольцо как ступень к созданию бесконечной цепи".

По его мнению, цепь из одиночных углеродных молекул будет проводить ток еще лучше, чем кольцо C48. "Это будет поистине невероятно — и это будет следующим шагом", — заключил химик.

Интересные факты об углероде

Углерод является одним из самых распространенных элементов во Вселенной.

Углерод является основой органической химии и всех известных форм жизни.

Углерод может образовывать различные аллотропные формы, такие как алмаз, графит и фуллерены, с различными свойствами.

В заключение, успешная стабилизация и изучение цикло-48-карбона при комнатной температуре является важным шагом в углеродной химии. Это открытие открывает новые возможности для создания сверхэффективных материалов и разработки технологий будущего.