© Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Секрет идеального пресса прячется в самом неприметном тренажёре

Комплекс упражнений с фитболом для проработки мышц пресса и улучшения осанки

Вы когда-нибудь задумывались, что самый пыльный уголок вашей квартиры может хранить ключ к идеальной тренировке дома? Если у вас завалялся фитбол, самое время вернуть его в дело. Этот на вид простой мяч способен заметно усложнить привычные упражнения с собственным весом и добавить в них новые ощущения.

Секрет его эффективности в том, что фитбол создаёт нестабильную поверхность, заставляя мышцы кора работать в полную силу, чтобы удержать баланс. Кроме того, он увеличивает амплитуду движений и даже может служить дополнительным весом, если поднимать его руками или ногами.

Если вы давно не доставали свой швейцарский мяч или ищете свежую тренировку для пресса, попробуйте 20-минутный комплекс ниже. Всего пять упражнений — и вы почувствуете, как работают мышцы, о которых раньше даже не задумывались.

1. "Въезды и выезды" на фитболе

  • 3 подхода по 1 минуте
  • Встаньте в планку, положив голени на мяч. Подтяните колени к груди, приподнимая бёдра, и снова выкатите их обратно. Следите, чтобы таз не провисал. Для упрощения — просто удерживайте планку, для усложнения — работайте одной ногой.

2. "Альпинист" с фитболом

  • 3 подхода по 1 минуте
  • Обопритесь руками или предплечьями на мяч и поочерёдно подтягивайте колени к груди. Это упражнение отлично прокачивает пресс и улучшает выносливость.

3. "Птица-собака" на фитболе

  • 3 подхода по 1 минуте
  • Лягте животом на мяч, упираясь руками и ногами в пол. Поднимайте правую руку и левую ногу, затем меняйте стороны. Для облегчения можно поднимать только одну конечность за раз.

4. Боковая планка с фитболом

  • 3 подхода по 30 секунд на каждую сторону
  • Станьте на колени, расположите мяч сбоку и обопритесь предплечьем. Держите корпус в прямой линии, бёдра подтянуты. Усложнённый вариант — выпрямить ноги и балансировать на стопах.

5. "Марш" на фитболе

  • 3 подхода по 1 минуте
  • Лягте спиной на мяч, ноги согнуты под прямым углом, стопы на полу. Поочерёдно поднимайте колени вверх, удерживая корпус стабильным.

Интересный факт: фитбол появился в 1960-х годах в Швейцарии как инструмент для реабилитации пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Сегодня он используется не только в медицине, но и в фитнесе по всему миру.

