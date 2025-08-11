Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медный всадник
Медный всадник
© wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:17

Не только фарфор: необычные сувениры из Петербурга, о которых мало кто знает

Что привезти из Санкт-Петербурга: список популярных подарков и деликатесов

Северная столица оставляет в сердце каждого гостя особый след. И почти всегда возникает желание увезти с собой кусочек этого города — для себя или в подарок близким. Здесь выбор огромен: от изысканных фарфоровых сервизов до простых, но душевных открыток и магнитов.

Классика: фарфор и сервизы

Императорский фарфоровый завод — один из старейших в Европе и гордость России. Его изделия можно встретить в коллекциях Эрмитажа, Метрополитена и Исторического музея.

Особое место занимают чайные сервизы — элегантные, с богатой историей. Это подарок, который ценят за изящество и символичность, хотя и стоить он будет недешево.

Не меньший интерес вызывают фарфоровые статуэтки и изделия из мраморной крошки — полностью ручная работа, каждая вещь уникальна.

Декор и мелочи на память

  • Декоративные тарелки с видами города — альтернатива привычным магнитам.
  • Брелоки и кружки с изображением Петра I или разводных мостов — бюджетный вариант для большой компании друзей.
  • Наручные часы "Ракета" — символ стиля и связи с историей космоса.
  • Механические шкатулки с балериной и мелодией — романтичный сувенир в духе старого Петербурга.
  • Памятные монеты и боны Монетного двора — для ценителей истории.

Тематические подарки

  • Сувениры "Зенита": от футбольной формы до мягких игрушек в клубных шарфах.
  • Атрибутика СКА: хоккейная форма, аксессуары, игрушки.
  • Образы Сергея Шнурова: футболки с надписью "Ленинград" или арт-работы музыканта.
  • Открытки — от атмосферных видов до работ современных питерских художников.

Вкус Петербурга

  • Магазин купцов Елисеевых — царство деликатесов и сладостей.
  • Магазин музея Фаберже — от сладостей в форме знаменитых яиц до стильных аксессуаров.
  • Шоколадная корюшка — необычный сувенир, который можно найти в кондитерских.
  • Марципан — десерт с аристократическим прошлым, доступный теперь каждому.

Праздничная атмосфера

В канун Нового года Пионерская площадь и торговые центры наполняются ярмарками с подарками на любой вкус. Здесь продают расписные елочные игрушки и пряники в форме достопримечательностей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Париж без лишних трат: как насладиться городом в любое время года 09.08.2025 в 17:00

Париж для экономных путешественников: открываем неизведанные маршруты

Секреты бюджетного путешествия по Парижу: от недорогого жилья до отличной еды. Узнайте, как насладиться французской столицей без лишних трат.

Читать полностью » Пляжи с секретами: 10 мест, которые стоит посетить в ближайшие годы вчера в 16:36

Откройте для себя рай на Земле: 10 экзотических пляжей в списке Explore Worldwide

В 2025 году Explore Worldwide представляет список экзотических пляжей с розовым песком, пингвинами и подводными пейзажами. Узнайте о них сейчас!

Читать полностью » Взносы для однодневных туристов в Венеции: актуальные подробности и цифры вчера в 15:32

Сбор в 5 евро для туристов: как Венеция планирует бороться с овертуризмом?

С 2025 года в Венеции вновь введут сбор с однодневных туристов. Узнайте, каковы условия, размер сбора и почему это важно для города.

Читать полностью » Мехико — город контрастов: 10 мест, которые вас удивят вчера в 14:30

10 потрясающих причин посетить Мехико: найдите свой секретный пункт назначения

Узнайте, какие 10 мест в Мехико позволят вам прикоснуться к богатой культуре и истории города. Здесь есть всё: от археологических чудес до восхитительной еды.

Читать полностью » Туристический бум: самые популярные направления для поездок в 2025 вчера в 13:39

В 2025-м россияне открывают новые горизонты: что скрывают культурные туры по стране?

2025 год приносит новые тренды в turismo: россияне всё чаще выбирают культурные и экскурсионные туры. Мурманск, Карелия и мистические маршруты – в центре внимания!

Читать полностью » Когда ехать на Мальдивы, чтобы не провести отпуск в дождливом раю вчера в 12:16

Как сезон может испортить отдых на Мальдивах: личный опыт

На Мальдивах можно сгореть, промокнуть или застрять на острове. Сезон решает всё: делюсь опытом и рассказываю, когда ехать, чтобы не разочароваться.

Читать полностью » Как я испортил себе отдых на Мальдивах и чему это научило вчера в 11:14

Пять промахов, которые совершают все новички на Мальдивах

Пляжи, бирюзовая вода и вилла над океаном — в реальности всё может сложиться иначе. Я собрал ошибки, которые чаще всего совершают новички, включая себя.

Читать полностью » Где на Мальдивах живут самые радушные семьи и принимают туристов, как родных вчера в 10:13

Мальдивы с душой: острова, где гость - это больше, чем клиент

Мальдивы — это не только виллы. Иногда теплей всего там, где гость — почти родственник. Рассказываю, где меня встречали, как будто ждали целый год.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Получение виз в США к ЧМ-2026 может занять до 300 дней — ФИФА ищет площадки в Канаде
Туризм

РЖД: покупка билета за 60–120 дней снижает цену до 40%
Еда

Как приготовить блины со свекольным соком — пошаговый рецепт
Еда

Врачи предупредили об ожогах у детей при приготовлении танхулу по рецептам из TikTok
Красота и здоровье

Врачи Писарева и Михалева предупредили об опасности сладкой газировки в жару
Наука и технологии

Археологи: жители вернулись в Помпеи после извержения Везувия и жили среди руин 400 лет
Спорт и фитнес

Врач Джош Эмдур назвал бег способом восстановления психического здоровья
Еда

Как приготовить слоёный салат Невеста: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru