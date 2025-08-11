Не только фарфор: необычные сувениры из Петербурга, о которых мало кто знает

Северная столица оставляет в сердце каждого гостя особый след. И почти всегда возникает желание увезти с собой кусочек этого города — для себя или в подарок близким. Здесь выбор огромен: от изысканных фарфоровых сервизов до простых, но душевных открыток и магнитов.

Классика: фарфор и сервизы

Императорский фарфоровый завод — один из старейших в Европе и гордость России. Его изделия можно встретить в коллекциях Эрмитажа, Метрополитена и Исторического музея.

Особое место занимают чайные сервизы — элегантные, с богатой историей. Это подарок, который ценят за изящество и символичность, хотя и стоить он будет недешево.

Не меньший интерес вызывают фарфоровые статуэтки и изделия из мраморной крошки — полностью ручная работа, каждая вещь уникальна.

Декор и мелочи на память

Декоративные тарелки с видами города — альтернатива привычным магнитам.

Брелоки и кружки с изображением Петра I или разводных мостов — бюджетный вариант для большой компании друзей.

Наручные часы "Ракета" — символ стиля и связи с историей космоса.

Механические шкатулки с балериной и мелодией — романтичный сувенир в духе старого Петербурга.

Памятные монеты и боны Монетного двора — для ценителей истории.

Тематические подарки

Сувениры "Зенита": от футбольной формы до мягких игрушек в клубных шарфах.

Атрибутика СКА: хоккейная форма, аксессуары, игрушки.

Образы Сергея Шнурова: футболки с надписью "Ленинград" или арт-работы музыканта.

Открытки — от атмосферных видов до работ современных питерских художников.

Вкус Петербурга

Магазин купцов Елисеевых — царство деликатесов и сладостей.

Магазин музея Фаберже — от сладостей в форме знаменитых яиц до стильных аксессуаров.

Шоколадная корюшка — необычный сувенир, который можно найти в кондитерских.

Марципан — десерт с аристократическим прошлым, доступный теперь каждому.

Праздничная атмосфера

В канун Нового года Пионерская площадь и торговые центры наполняются ярмарками с подарками на любой вкус. Здесь продают расписные елочные игрушки и пряники в форме достопримечательностей.