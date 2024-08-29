Ядерный щит страны: СССР разрабатывал ядерное оружие ради мира и защиты

75 лет назад СССР провел успешное испытание своего первого ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. Это событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков подчеркнул, что СССР рассматривал атомную бомбу только как средство сохранения мира, а не как орудие агрессии.

По его словам, в отличие от США, где атомная бомба была официально рассмотрена как средство диктата и оружие для ядерного удара по СССР, в Советском Союзе ядерное оружие было воспринято как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада.

Костюков напомнил, что в 1945 году первая атомная бомба появилась у США, а в 1952 году была испытана первая английская атомная бомба.

Однако только советское ядерное оружие работало на мир. Он также привел свидетельство бывшего секретаря Специального комитета при Совмине СССР Василия Махнева, который сообщил, что глава Спецкомитета Лаврентий Берия неоднократно говорил, что атомную бомбу надо иметь, но не применять ее.

Костюков подчеркнул, что для СССР атомная бомба была лишь частью атомной проблемы, и что оружейная сторона атомных работ оказывалась главной только потому, что Запад во главе с США сделал ее главной и угрожающей безопасности Советского Союза.

В СССР атомная проблема была воспринята как одна из величайших проблем современности, и все силы ученых и техников были направлены на использование атомной энергии для развития мирных отраслей народного хозяйства.

Фото: visualrian. ru// Alexander Polyakov / Александр Поляков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)