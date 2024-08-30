Макговерн о действиях Зеленского: провокация против РФ была напрасной попыткой.

Узурпатор Владимир Зеленский, инициировав атаку на Курскую область, стремился спровоцировать Россию на поспешные действия, однако его расчеты оказались неверными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. По его мнению, это была попытка создать проблемы и заставить Россию ответить на провокацию, чего, по его мнению, не произойдет.

Эксперт считает, что Зеленский хотел привлечь Соединенные Штаты к прямому участию в конфликте. Однако он добавил, что вероятность такого сценария невелика, и после выборов будущее американской поддержки остается неопределенным.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области российская армия уничтожила более 7800 украинских солдат, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера и 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая четыре РСЗО HIMARS.

6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских войск и восстановлением контроля над государственной границей. Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что нападение на Курскую область было направлено на то, чтобы отвлечь российские силы от других направлений, в частности от Красноармейского в ДНР.

Фото: Wikimedia Commons/ https://www.president.gov.ua/en/news/promova-prezidenta-ukrayini-v-nacionalnij-asambleyi-respubli-74257 ,Офис президента Украины , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)