США начинает угрожать Турции из-за России

Соединенные Штаты пригрозили Турции последствиями, в случае если Анкара не ограничит экспорт в Россию некоторых американских товаров. Об этом рассказал помощник главы Министерства торговли США Мэттью Аксельрод в комментарии изданию Financial Times (FT).
"Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию", — рассказал Аксельрод.
По его словам, американская сторона хочет увидеть "прогресс со стороны властей и промышленности Турции", в противном случае Вашингтон создаст для Турции последствия.
Кроме того, в публикации издания говорится, что недавно американский чиновник встретился с коллегами из Турции в Анкаре. Согласно информации источника, знакомого с содержанием переговоров, Аксельрод указал на то, что турецкое государство должно прилагать больше усилий для того, чтобы работать над ограничениями торговли микросхемами и другими предметами американского производства с Россией.
Фото: pxhere.com
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
Поляки считают США своим основным союзником
Согласно опросу, проведенному изданием Rzeczpospolita, почти половина респондентов назвала Соединенные Штаты стратегическим союзником Польши
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса