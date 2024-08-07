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FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ
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США начинает угрожать Турции из-за России

FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ

Соединенные Штаты пригрозили Турции последствиями, в случае если Анкара не ограничит экспорт в Россию некоторых американских товаров. Об этом рассказал помощник главы Министерства торговли США Мэттью Аксельрод в комментарии изданию Financial Times (FT).

"Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию", — рассказал Аксельрод.

По его словам, американская сторона хочет увидеть "прогресс со стороны властей и промышленности Турции", в противном случае Вашингтон создаст для Турции последствия.

Кроме того, в публикации издания говорится, что недавно американский чиновник встретился с коллегами из Турции в Анкаре. Согласно информации источника, знакомого с содержанием переговоров, Аксельрод указал на то, что турецкое государство должно прилагать больше усилий для того, чтобы работать над ограничениями торговли микросхемами и другими предметами американского производства с Россией.

Фото: pxhere.com

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