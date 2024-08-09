Американский эксперт усомнился в наличии у США плана по Украине

У Соединенных Штатов нет четкого плана касаемо Украины, даже несмотря на то, что у украинской армии сейчас очень плачевная ситуация в зоне боевых действий. Такое заявление сделал американский профессор Майкл Бреннер во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Соединенные Штаты все так же, как и раньше, стремятся избежать поражения Украины, но проблема в том, что они не знают, как это сделать", — заявил специалист по международным отношениям.

Он считает, что главная проблема Вашингтона в том, что правительство исключило единственный подход, который мог бы исключить поражение Украины — переговоры с Россией. По его словам, диалог между странами должен быть основан на фактическом признании победы Москвы. При этом, как отметил эксперт, Киеву придется признать оставшиеся территории и соблюдать свой нейтралитет.

Кроме того, Бреннер уверен, что США не собираются заканчивать конфликт, так как все их действия указывают на затягивание противостояния Москвы и Киева.

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