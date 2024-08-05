СМИ рассказали о преимуществе РФ и КНР над США

Соединенные Штаты уступают Российской Федерации и Китаю в вопросе освоения новых способов ведения конфликтов. Об этом сообщает издание Foreign Affairs (FA).

Автор публикации указал на то, что в настоящее время в войнах ключевую роль не будет играть количество людей или качество самолетов, кораблей и танков. Он считает, что доминировать в конфликтах будут более автономные системы вооружений, а также мощные алгоритмы.

"К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты по-прежнему не готовы", — говорится в статье.

Кроме того, в издании считают, что военная техника США не может противостоять ударам беспилотников, а у военных нет достаточных знаний для изучения всех тонкостей искусственного интеллекта. При этом, в свою очередь, российские войска активно используют беспилотники в зоне проведения спецоперации, которые оснащены искусственным интеллектом.

В FA предполагают, что Вашингтон может попасть в конфликт, в котором у него не будет преимущества по причине того, что многие военные не будут иметь представления о том, как вести себя на войне, когда каждое их продвижение можно отследить с помощью дрона.

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