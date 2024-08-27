США причастны к нападению Украины на Курскую область, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последствия участия США в атаке украинских войск на Курскую область могут быть более серьезными, чем все, что наблюдалось до сих пор. По словам Рябкова, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о последствиях своих действий.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта со стороны США становится все более агрессивной. Создается впечатление, что американские власти считают себя безнаказанными и не видят никаких ограничений в своих действиях. Такой же подход демонстрирует и украинское руководство, которое является "клиентом" США.

Рябков отметил, что последствия вмешательства США в конфликт могут быть значительно более тяжелыми, чем те, что уже испытывают украинские власти. Он также подчеркнул, что Москва осуществляет практические меры в ответ на действия США и Украины, о чем периодически сообщается американской стороне на высоком уровне.

Фото: Wikimedia Commons/https://securityconference.org/mediathek/asset/sergey-a-ryabkov-1425-16-02-2019/ , Отказ/ MSC , (Creative Commons Attribution 3.0 Германия. )