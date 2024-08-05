В российском посольстве назвали главную угрозу США и России

Международный терроризм сейчас является главной угрозой для Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, особая опасность также исходит от возможного попадания оружия массового поражения в руки экстремистов.

"Я считаю, что главной опасностью для США и Россииявляется терроризм, международный терроризм", — заявил российский дипломат.

Кроме того, Антонов считает, что в Вашингтоне не понимают, что не смогут решить глобальные проблемы в одиночку. Он отметил, что у США не получится создать в мире "островки благополучия и безопасности" при их далеком удалении от Ближнего Востока, Азии и Европы. Российский посол считает, что рано или поздно "беда придет".

Фото: flickr/Eric Bridiers