В российском посольстве назвали главную угрозу США и России

Международный терроризм сейчас является главной угрозой для Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, особая опасность также исходит от возможного попадания оружия массового поражения в руки экстремистов.
"Я считаю, что главной опасностью для США и Россииявляется терроризм, международный терроризм", — заявил российский дипломат.
Кроме того, Антонов считает, что в Вашингтоне не понимают, что не смогут решить глобальные проблемы в одиночку. Он отметил, что у США не получится создать в мире "островки благополучия и безопасности" при их далеком удалении от Ближнего Востока, Азии и Европы. Российский посол считает, что рано или поздно "беда придет".
Фото: flickr/Eric Bridiers
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