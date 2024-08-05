Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Посол РФ Антонов назвал главной угрозой США и России международный терроризм
  1. Главная
  2. Мир

В российском посольстве назвали главную угрозу США и России

Посол РФ Антонов назвал главной угрозой США и России международный терроризм

Международный терроризм сейчас является главной угрозой для Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, особая опасность также исходит от возможного попадания оружия массового поражения в руки экстремистов.

"Я считаю, что главной опасностью для США и Россииявляется терроризм, международный терроризм", — заявил российский дипломат.

Кроме того, Антонов считает, что в Вашингтоне не понимают, что не смогут решить глобальные проблемы в одиночку. Он отметил, что у США не получится создать в мире "островки благополучия и безопасности" при их далеком удалении от Ближнего Востока, Азии и Европы. Российский посол считает, что рано или поздно "беда придет".

Фото: flickr/Eric Bridiers

Мир

Туманный Альбион в огне: над премьером Стармером нависла отставка

Туманный Альбион в огне: над премьером Стармером нависла отставка

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, предположил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться своего поста на фоне антииммигрантских протестов, сопровождающихся беспорядками.

Читать полностью
Аналитик Голубовский о падении фондовых рынков: пузырь на теме ИИ схож с пузырём доткомов

Аналитик Голубовский о падении фондовых рынков: пузырь на теме ИИ схож с пузырём доткомов

Фондовые рынки в огне: азиатские индексы показали рекордное снижение, финансовые рынки Америки упали, мировые рынки валятся с утра. Просадки были и ранее: рынок США уже потерял 5% из-за разочарования инвесторов в отчётах и прогнозах связанных с полупроводниками компаний.

Читать полностью

Общество

В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей

В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей

В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".

Читать полностью
Олег Газманов рассказал о произошедшем на его концерте в Сочи чуде

Олег Газманов рассказал о произошедшем на его концерте в Сочи чуде

Народный артист России Олег Газманов эмоционально рассказал о необычном происшествии на его концерте в Сочи.

Читать полностью

Новости