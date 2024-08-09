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Пентагон не намерен проводить контактов на уровне министров обороны с Россией
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США и Россия: разговоров на высоком уровне пока не запланировано

Пентагон не намерен проводить контактов на уровне министров обороны с Россией

В ближайшее время в США не планируется новый телефонный разговор на уровне министров обороны США и России. Это подтвердили в Пентагоне, добавив, что пока нет планов на такой разговор.

Контакты между двумя странами продолжают оставаться напряженными после последнего телефонного разговора между министрами обороны Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином 12 июля. Россия инициировала этот разговор, и они обсуждали вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска эскалации ситуации.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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