США и Россия: разговоров на высоком уровне пока не запланировано

В ближайшее время в США не планируется новый телефонный разговор на уровне министров обороны США и России. Это подтвердили в Пентагоне, добавив, что пока нет планов на такой разговор.
Контакты между двумя странами продолжают оставаться напряженными после последнего телефонного разговора между министрами обороны Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином 12 июля. Россия инициировала этот разговор, и они обсуждали вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска эскалации ситуации.
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