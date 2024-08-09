США и Россия: разговоров на высоком уровне пока не запланировано

В ближайшее время в США не планируется новый телефонный разговор на уровне министров обороны США и России. Это подтвердили в Пентагоне, добавив, что пока нет планов на такой разговор.

Контакты между двумя странами продолжают оставаться напряженными после последнего телефонного разговора между министрами обороны Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином 12 июля. Россия инициировала этот разговор, и они обсуждали вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска эскалации ситуации.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)