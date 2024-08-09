Российский политолог уверен, что решение наступать на Курск Зеленский принял не самостоятельно

За совместные действия украинской армии и Североатлантического альянса отвечает генерал-лейтенант американской армии Антонио Агуто. Все важные наступательные операции ВСУ координируют именно вместе с ним, в том числе атаку на Курскую область. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.
По его словам, тот формат работы, который сейчас используется Украиной и Соединенными Штатами, не предполагает самостоятельности, особенно в отношении масштабных атак.
"В силу этого обстоятельства решение об атаке на территорию Курской области не могло быть принято Зеленским без консультации с западными советниками", — считает эксперт.
Кроме того, Сипров добавил, что в пользу этого аргумента говорит тот факт, что в ходе своих атаки украинская армия использует военную технику, которая была передана Киеву Западом, в том числе БТР Stryker.
Фото: president.gov.ua
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