Российский политолог уверен, что решение наступать на Курск Зеленский принял не самостоятельно

За совместные действия украинской армии и Североатлантического альянса отвечает генерал-лейтенант американской армии Антонио Агуто. Все важные наступательные операции ВСУ координируют именно вместе с ним, в том числе атаку на Курскую область. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

По его словам, тот формат работы, который сейчас используется Украиной и Соединенными Штатами, не предполагает самостоятельности, особенно в отношении масштабных атак.

"В силу этого обстоятельства решение об атаке на территорию Курской области не могло быть принято Зеленским без консультации с западными советниками", — считает эксперт.

Кроме того, Сипров добавил, что в пользу этого аргумента говорит тот факт, что в ходе своих атаки украинская армия использует военную технику, которая была передана Киеву Западом, в том числе БТР Stryker.

Фото: president.gov.ua