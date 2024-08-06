Секретная служба США избавилась от кокаина в Белом доме, найденного в 2023 году

Секретная служба Соединенных Штатов избавилась от кокаина, найденного в Белом доме еще в 2023 году. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP), приводя слова из письма представителя американского ведомства Энтони Гульельми.

"Доказательства, полученные в ходе расследования, были уничтожены в соответствии с политикой хранения", — говорится в тексте письма.

Кроме того, Гульельми отверг все "ложные" обвинения, которые были высказаны ранее тремя источниками издания Real Clear Politics, сообщавшие, что прошлый директор секретной службы Кимберли Читл собирался уничтожить наркотическое средство, однако "столкнулся с внутренними противодействиями".

Уточняется, что кокаин в Белом доме нашли в 2 июля прошлого года. После этого в здании была объявлена эвакуация. При этом ранее сообщалось, что в этот момент в Белом доме находился сын действующего президента США Джо Байдена Хантер, который был замешан в скандале с наркотиками.

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