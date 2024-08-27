В США туристы сбросили со скалы камни возрастом 140 млн лет: их арестовали

В США арестовали двух туристов, сбросивших со скалы камни возрастом 140 млн лет

Несколько месяцев назад в Сети завирусилось видео, на котором в рекреационной зоне озера Мид в США двое мужчин сбрасывали в озеро большие куски скал. Видео вызвало волну возмущения среди американцев. Как оказалось, это были куски скального образования возрастом более 140 миллионов лет.

В ходе инцидента никто не пострадал, но сотрудники парка утверждают, что парку нанесен необратимый ущерб.

По словам прокуроров, теперь мужчинам предъявлены федеральные обвинения в хищении государственной собственности, пособничестве и подстрекательстве. Туристы виновными себя не признают.

Если мужчин признают виновными по предъявленным обвинениям, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: flickr. com/ Doc Searls (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)