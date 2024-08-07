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USA Today: США опасаются неожиданных шагов Ирана в ответ Израилю
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В США начали переживать по поводу возможного ответа Ирана Израилю

USA Today: США опасаются неожиданных шагов Ирана в ответ Израилю

Соединенные Штаты опасаются неожиданных шагов Ирана по отношению к Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, включая убийства. Об этом сообщает издание USA Today, ссылаясь на двух американских чиновников, которые дали комментарии на условиях анонимности.

В Вашингтоне считают, что Иран может вплести "нетрадиционное нападение" на еврейское государство в обычное нападение с применением ракет. В Штатах утверждают, что запуск Ираном около 300 ракет и беспилотников "оказался по большей части неэффективным".

Американские чиновники утверждают, что якобы обнаружили признаки того, что Тегеран готовиться напасть на Израиль. Однако масштабы такой атаки по-прежнему неизвестны.

Также отмечается, что беспокойство вызывает, что в атаке на еврейского государство может принять участие группировка "Хезболла". По информации некоторых источников, у ливанской группировки огромный арсенал ракет, который может нанести значительный урон Израилю.

Фото: pxhere.com

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