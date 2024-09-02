Николай Патрушев, помощник президента России и глава Морской коллегии РФ, объяснил в интервью "Российской газете", почему США и Япония избегают обсуждения взаимных атак во время Второй мировой войны.

Советник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал молчаливое согласие между Соединенными Штатами и Японией относительно их военных действий в период Второй мировой войны. Он выразил мысль о том, что из-за заинтересованности в сохранении военного альянса, Япония не поднимает вопрос о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а США избегают обсуждения нападения на Перл-Харбор.

В интервью "Российской газете" Патрушев указал на американскую политику в отношении Японии после войны, когда Вашингтон настаивал на полной зависимости Токио от Соединенных Штатов в вопросах обеспечения безопасности. Он подчеркнул, что договор о взаимопомощи между этими странами играет ключевую роль в их двусторонних отношениях сегодня.

Патрушев также привел в пример отношение Японии к своей истории, отмечая, что в синтоистском храме Ясукуни почитаются души павших за императора воинов, включая офицеров, казненных по приговору Токийского трибунала. Он обратил внимание на то, что нынешний настоятель храма - бывший командующий морскими силами самообороны, который не является первым морским офицером в этой роли.

Кроме того, советник президента РФ прокомментировал факт, что некоторые корабли современных сил самообороны Японии носят имена крейсеров, которые воевали против Советского Союза во времена Второй мировой войны.

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