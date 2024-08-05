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Антонов: Россия затрагивала вопрос о поставках оружия недружественным США странам
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Российский посол раскрыл подробности консультаций с США о поставках оружия

Антонов: Россия затрагивала вопрос о поставках оружия недружественным США странам

Россия во время консультаций с Соединенными Штатами не раз затрагивала вопрос о возможных поставках оружия недружественным США странам из РФ. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время интервью ТАСС.

Дипломат указал на то, что все консультации происходили в СМИ.

По его словам, слова президента России Владимира Путина об ответных мерах в отношении размещения Штатами своих вооружений в Германии были восприняты американской стороной крайне негативно.

"Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?", — задался вопросом Антонов.

Кроме того, он добавил, что во время консультаций с Вашингтоном лично говорил о двойных стандартах США.

Фото: pxhere.com

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