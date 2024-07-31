Соединенные Штаты уверены, что к концу лета Украина сможет использовать истребители F-16, полученные от Запада.
Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он не стал комментировать, доставлена ли первая партия самолетов на украинскую территорию. Кирби напомнил, что на саммите НАТО обсуждался процесс передачи Украине F-16 и было заявлено, что их применение начнется до конца лета.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже прибыла на Украину.
Фото: en.wikipedia.org/National Archives and Records Administration(Creative Commons CC0 License)
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