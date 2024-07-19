Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на Аспенском форуме по безопасности заявил, что США могут пересмотреть свою позицию относительно допустимости нанесения ударов ВСУ вглубь территории России при помощи американских вооружений.

По его словам, он не может дать однозначный ответ на данный вопрос, но отметил, что в соответствии с текущей позицией президента США обстоятельства изменились.

Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, и здравый смысл требовал дать Украине возможность наносить ответные удары.

Фото: commons.wikimedia.org/Mark lindamood(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)