США были готовы продолжать — но остановились: Трамп не видит нужды в новом силовом шаге

США дали понять, что не планируют повторно применять военную силу против Венесуэлы после захвата президента этой страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа. Он выступил с комментарием в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов о том, возможно ли новое применение силы в отношении Каракаса.

Заявление Трампа о новых действиях

Трамп заявил, что Вашингтон не считает необходимым возвращаться к военному сценарию. По его словам, Соединённые Штаты исходили из готовности к действиям, но сейчас не видят оснований для повторного применения силы. Таким образом, президент США дал понять, что дальнейшее развитие ситуации, по мнению Белого дома, не требует немедленного силового вмешательства.

"Мы были полностью готовы действовать. Однако мы не считаем, что нам это понадобится", — сказал президент США Дональд Трамп.

Это заявление прозвучало в контексте вопроса о том, может ли США снова прибегнуть к военной силе в отношении Венесуэлы. Трамп не стал развивать тему и ограничился общей оценкой, подчеркнув, что в данный момент такая необходимость не просматривается.

Где и когда прозвучали слова президента США

По данным ТАСС, комментарий был сделан на борту самолёта президента США. Трамп отвечал журналистам во время перелёта в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил рождественско-новогодние праздники в своём поместье Мар-а-Лаго.

Формат общения был кратким и связан с текущими внешнеполитическими вопросами. В центре внимания оказался именно сценарий возможного повторного применения силы — и Трамп, отвечая на этот вопрос, обозначил позицию о том, что США не рассчитывают возвращаться к такому варианту после захвата Николаса Мадуро.

Контекст заявления: Венесуэла после захвата Мадуро

ТАСС уточняет, что слова американского президента прозвучали после сообщений о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это событие стало ключевым фоном, на котором журналисты задали вопрос о дальнейших шагах США и вероятности новых силовых действий.

При этом Трамп, говоря о готовности действовать, не уточнял деталей и не раскрывал возможные механизмы давления. Он ограничился утверждением о полной готовности и одновременно подчеркнул, что в повторном применении силы США сейчас не нуждаются.