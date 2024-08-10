Шведский спортсмен не согласился нырять в Сену

Шведский атлет отказался от участия в Олимпиаде из-за плохого качества воды в реке Сене. Виктор Юханссон не будет делать заплыв на 10 километров по Сене.
Причем он заявил изданию Dagens Nyheter, что ему рекомендовали отказаться от участия в соревнованиях в Национальном олимпийском комитете Швеции, пишет РИА Новости Спорт.
"Мне посоветовали не участвовать, так как здоровье важнее всего. Были взвешены все "за" и "против", и мы решили отказаться", — заявил спортсмен.
Ранее стало известно, что вода в Сене была приемлемого качества только в 2 из 10 дней Олимпиады-2024 в Париже. Из-за плохого качества многократно были отменены тренировки триатлонистов.
Напомним, что Сена — одна из грязнейших рек в Европе. Все дело в сточных водах, которые в нее попадают.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Фото: flickr. com/Jean-François Gornet (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа
Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.
Скончалась экс-руководитель Youtube Сьюзан Воджицки
Бывшая руководитель Youtube Сьюзан Воджицки, в гараже которой создали Google, скончалась от онкологии в возрасте 56 лет. В последние два года она боролась с раком лёгких и оставила работу в it-гиганте.
Ксения Бородина поздравляла экс-супругу своего жениха с беременностью
Найден публичный комментарий Ксении Бородиной под постом о беременности бывшей жены нынешнего возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова.
Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей
Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.