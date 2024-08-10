Шведский спортсмен не согласился нырять в Сену

Шведский атлет отказался от участия в Олимпиаде из-за плохого качества воды в реке Сене. Виктор Юханссон не будет делать заплыв на 10 километров по Сене.

Причем он заявил изданию Dagens Nyheter, что ему рекомендовали отказаться от участия в соревнованиях в Национальном олимпийском комитете Швеции, пишет РИА Новости Спорт.

"Мне посоветовали не участвовать, так как здоровье важнее всего. Были взвешены все "за" и "против", и мы решили отказаться", — заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что вода в Сене была приемлемого качества только в 2 из 10 дней Олимпиады-2024 в Париже. Из-за плохого качества многократно были отменены тренировки триатлонистов.

Напомним, что Сена — одна из грязнейших рек в Европе. Все дело в сточных водах, которые в нее попадают.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Фото: flickr. com/Jean-François Gornet (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).