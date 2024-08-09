Роналду обратился к футболисту Пепе после его ухода их карьеры

Роналду к Пепе: нет слов, чтобы выразить, как много ты значишь

Футболист Криштиану Роналду в социальных сетях обратился к защитнику Порту и сборной Португалии Пепе. Дело в том, что он в 41 год решил закончить профессиональную карьеру футболиста.

"Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было, но величайшим достижением является дружба и уважение, которые я испытываю к тебе. Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это", — подписал пост в соцсетях Роналду.

Добавим, что последние 17 лет Пепе был олицетворением сборной Португалии вместе с Криштиану Роналду.

Фото: commons. wikimedia.org/Ruben Ortega (Supported by Wikimedia España).