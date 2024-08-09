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Американец Лайлс вышел на старт Олимпиады с коронавирусом
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  • Опубликована сегодня в 1:34

Бегун Лайлс соревновался на Олимпиаде с коронавирусом

Американец Лайлс вышел на старт Олимпиады с коронавирусом

Спортсмен из США Ноа Лайлс, который ранее уже завоевывал золото в Париже на 100-метровке, прибежал третим на дистанции 200 метров. Однако после финиша атлету стало плохо, и понадобилась помощь медиков.

Оказалось, что он вышел на соревнования, будучи зараженным коронавирусом.

Кстати, олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал Летсиле Тебого, который впервые в истории принес Ботсване золото. Оно стало первым для этого государства.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: commons. wikimedia.org/Chabe01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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