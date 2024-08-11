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Фитнес-эксперт Соболь объяснила, как не повредить спину во время силовой тренировки
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  • Опубликована сегодня в 16:18

Как уберечь спину во время силовых тренировок?

Фитнес-эксперт Соболь объяснила, как не повредить спину во время силовой тренировки

Фитнес-тренер Елена Соболь дала пару советов тем, кто занимается силовыми тренировками для избежания травм позвоночника.

По ее словам, для работы с весами нужно иметь крепкие мышцы кора, поддерживающие спину.

"Спортсменам обязательно нужно делать разминку и заминку. Это важные составляющие любой тренировки. Если систематически пропускать их, можно травмироваться", — цитирует эксперта "СЭ".

Соболь добавила, что для укрепления мышц кора нужно делать упражнения на развитие данной группы мышц.

Тренер посоветовала заниматься под присмотром инструктора. И самое главное — не жертвовать техникой ради больших весов, поскольку здоровье спины этого не стоит.

Фото: flickr. com/Official U. S. Navy Page from United States of America.

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