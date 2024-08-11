Как уберечь спину во время силовых тренировок?

Фитнес-тренер Елена Соболь дала пару советов тем, кто занимается силовыми тренировками для избежания травм позвоночника.
По ее словам, для работы с весами нужно иметь крепкие мышцы кора, поддерживающие спину.
"Спортсменам обязательно нужно делать разминку и заминку. Это важные составляющие любой тренировки. Если систематически пропускать их, можно травмироваться", — цитирует эксперта "СЭ".
Соболь добавила, что для укрепления мышц кора нужно делать упражнения на развитие данной группы мышц.
Тренер посоветовала заниматься под присмотром инструктора. И самое главное — не жертвовать техникой ради больших весов, поскольку здоровье спины этого не стоит.
Фото: flickr. com/Official U. S. Navy Page from United States of America.
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