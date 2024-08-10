Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Фитнес-эксперт Евгений Мосалев рассказал, как новичкам начинать силовые тренировки
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 1:04

Фитнес-эксперт рассказал о силовых тренировках

Фитнес-эксперт Евгений Мосалев рассказал, как новичкам начинать силовые тренировки

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв рассказал в беседе с NewsInfo.Ru о том, насколько безопасно новичкам начинать с силовых тренировок.

"Силовыми тренировки называются те, которые развивают непосредственно силу мышц. Это значит, что используется инвентарь — дополнительный вес, который сопоставим с одной десятой веса самого человека или больше. Следовательно, если вес меньше 10 процентов массы тела, то эти упражнения можно считать функциональными, а не силовыми", — уточнил эксперт.

По его словам, если у человека не было вообще предыдущего опыта силовых тренировок, все начинается с того, что нужно подготовить системы организма: сердечно-сосудистую, опорно-двигательную.

"Без этого любые резкие изменения образа жизни могут повлечь только негативные последствия. Все упражнения, которые хочется делать, выполняются или с собственным весом, или с минимальным отягощением. Как только с собственным весом тренировки уже не доставляют никаких трудностей — дыхание не осложняется, сердечный ритм не учащается, можно уже добавлять вес", — рассказал Мосалёв.

Пока организм критично реагирует на нагрузку даже с собственным весом, фитнес-директор не рекомендует использовать дополнительное оборудование, такое как гири, штанги, гантели.

Фото: unsplash.com/Scott Webb scottwebb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит

В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.

Читать полностью
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда

Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда

Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".

Читать полностью

Общество

Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной

Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной

Экс-супруга Николая Сердюкова Алина Акилова ответила на вопрос о дружбе с Ксенией Бородиной.

Читать полностью
Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова

Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.

Читать полностью

Новости