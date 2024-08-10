Фитнес-эксперт рассказал о силовых тренировках

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв рассказал в беседе с NewsInfo.Ru о том, насколько безопасно новичкам начинать с силовых тренировок.

"Силовыми тренировки называются те, которые развивают непосредственно силу мышц. Это значит, что используется инвентарь — дополнительный вес, который сопоставим с одной десятой веса самого человека или больше. Следовательно, если вес меньше 10 процентов массы тела, то эти упражнения можно считать функциональными, а не силовыми", — уточнил эксперт.

По его словам, если у человека не было вообще предыдущего опыта силовых тренировок, все начинается с того, что нужно подготовить системы организма: сердечно-сосудистую, опорно-двигательную.

"Без этого любые резкие изменения образа жизни могут повлечь только негативные последствия. Все упражнения, которые хочется делать, выполняются или с собственным весом, или с минимальным отягощением. Как только с собственным весом тренировки уже не доставляют никаких трудностей — дыхание не осложняется, сердечный ритм не учащается, можно уже добавлять вес", — рассказал Мосалёв.

Пока организм критично реагирует на нагрузку даже с собственным весом, фитнес-директор не рекомендует использовать дополнительное оборудование, такое как гири, штанги, гантели.

Фото: unsplash.com/Scott Webb scottwebb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).