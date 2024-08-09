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Шахматистка Османова, которую пытались отравить, заняла второе место на турнире
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  • Опубликована сегодня в 23:13

Шахматистка Османова заняла второе место в Чемпионате Дагестана

Шахматистка Османова, которую пытались отравить, заняла второе место на турнире

Шахматистка Умайганат Османова, которую соперница попыталась отравить ртутью, заняла второе место на Чемпионате в городе Махачкале.

Она сыграла, несмотря то, что ранее ей стало плохо из-за инцидента. За свое выступление спортсменка получит 30 тысяч рублей.

Ранее шахматистка Амина Абакарова на турнире в Дагестане собиралась отравить Османову, обработав ее стол ртутными соединениями. Федерация шахмат России временно отстранила ее, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы, а также уголовное преследование.

Фото: commons. wikimedia.org/Marcobeltrametti (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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