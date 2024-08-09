Шахматистка Османова заняла второе место в Чемпионате Дагестана

Шахматистка Умайганат Османова, которую соперница попыталась отравить ртутью, заняла второе место на Чемпионате в городе Махачкале.

Она сыграла, несмотря то, что ранее ей стало плохо из-за инцидента. За свое выступление спортсменка получит 30 тысяч рублей.

Ранее шахматистка Амина Абакарова на турнире в Дагестане собиралась отравить Османову, обработав ее стол ртутными соединениями. Федерация шахмат России временно отстранила ее, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы, а также уголовное преследование.

Фото: commons. wikimedia.org/Marcobeltrametti (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).