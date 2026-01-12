Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Срочное обновление превращается в ловушку: рассылка про Outlook заставляет людей отдавать доступ сами

Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости

Письмо с обещанием "обновить Outlook" может оказаться не заботой о безопасности, а попыткой украсть доступ к почте. В рассылках, замаскированных под служебные уведомления, злоумышленники давят на привычные страхи пользователя — потерять данные, лишиться доступа, пропустить важные сообщения. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники рассылают гражданам письма о якобы переводе учетных записей на обновленную версию Outlook Web 2026.

Как устроена схема с "Outlook Web 2026"

По информации агентства, в письмах говорится о переходе учетных записей пользователей на "обновленную версию Outlook Web 2026". Получателю предлагают перейти по гиперссылке и "обновить личные данные", чтобы сохранить доступ к сервису. На практике эта ссылка ведет не на страницу обновления, а на вредоносный ресурс.

Ключевой элемент такой атаки — имитация официальной процедуры, где пользователю предлагают сделать одно действие "для безопасности". Формулировки подаются так, будто обновление уже запущено, а промедление приведет к проблемам с учетной записью. В результате человек сам передает данные или запускает вредоносный сценарий, считая, что действует в своих интересах.

Какие предлоги используют в фишинговых рассылках

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун отметил, что фишинговые сообщения часто копируют стиль внутренних уведомлений компаний. По его словам, злоумышленники могут выдавать себя за системных администраторов и обращаться к сотрудникам под видом обязательного обновления программного обеспечения. Такой подход рассчитан на то, что получатель не станет перепроверять детали, если письмо звучит "по-рабочему".

Еще один распространенный прием — давление через якобы технические проблемы. В письмах могут упоминать переполненный почтовый ящик или истечение срока действия пароля, подталкивая к немедленному переходу по ссылке. Фактически создается ситуация искусственной срочности, когда человек действует на автомате и пропускает признаки подмены.

Почему "служебный тон" работает

Подмена отправителя под "админа" или "службу поддержки" держится на узнаваемых деталях: деловой стиль, технические формулировки, обещание простого решения в один клик. Именно поэтому такие письма часто выглядят убедительно и попадают в повседневные сценарии — обновление ПО, восстановление доступа, профилактика сбоев. В результате фишинг маскируется под рутину, где пользователь привык быстро подтверждать действия.

Сообщения, о которых пишет РИА Новости, укладываются в эту логику: вместо прямого требования "введите пароль" человеку предлагают "обновить данные". Смысл при этом остается тем же — заставить пользователя перейти по вредоносной ссылке и выполнить действие, которое открывает доступ злоумышленникам.

