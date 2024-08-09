Как добиться тонкой талии? Рассказала фитнес-тренер Горбунова

Фитнес-тренер Наталья Горбунова заявила, что упражнений для создания тонкой талии нет. Однако можно соблюдать комплекс рекомендаций.
"Для начала нужно создать дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Также важны тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже", — цитирует эксперта "СЭ".
Делать "упражнения на тонкую талию" не нужно, считает она, так как они увеличивают объем косых мышц пресса и приводят к увеличению талии. Носить поясы для похудения тоже бессмысленно, поскольку они приводят к потере воды, которая сразу же возвращается после тренировки.
"Утягивающие корсеты не помогут убрать жир, но могут навредить пищеварительной системе", — заявила тренер.
Чтобы получить идеальные пропорций талии, кроме дефицита калорий и тренировок, можно делать растяжку, избегать стресса, больше отдыхать и следить за осанкой.
Фото: commons.wikimedia.org/Dancermorgan(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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