Три секрета сбалансированного питания назвала диетолог

Врач-диетолог Эльвина Док раскрыла три секрета сбалансированного питания.
Первый секрет
Здоровый рацион — это баланс между источниками жиров, белков и углеводов в каждом основном приеме пищи: завтрак, обед и ужин. Их соотношение зависит от индивидуальных особенностей и целей человека. Если вы хотите сбросить килограммы, углеводы сокращаются, но ни в коем случае не исключаются совсем.
Оптимальным соотношением в таком случае будет 40-50 процентов углеводов, 25-35 процентов белка и 20-30 процентов жиров в течение дня.
"К источникам белка относятся цельное мясо, рыба, молочная продукция, морепродукты, бобовые", — цитирует Док "СЭ".
Полезные жиры: орехи, авокадо, маслины и нерафинированные масла. Углеводы — это главный источник энергии. К сложным углеводам относятся все крупы, цельнозерновые макароны, хлеб грубого помола (например, ржаной) и др.
Второй секрет
"Организм должен быть обеспечен ценными микронутриентами, минералами и витаминами. Их можно получить из сезонных овощей и фруктов. Здесь важен баланс. Например, на перекус можно взять любимый фрукт, орехи и греческий йогурт, такое сочетание сохраняет баланс белка, жиров и углеводов в данном приеме пищи", — объяснила врач.
Третий секрет
Очень важна регулярность. Завтракать диетолог посоветовала в первые 30-45 минут после того, как вы проснулись. От времени завтрака стоит строить планы на количество приемов пищи в течение дня.
"Если завтрак ранний, до 8 утра, то в течение дня должно быть 4-5 приемов пищи. Если завтрак поздний, к примеру в 9-10 утра, то спокойно можно обойтись завтраком, обедом и ужином", — добавила эксперт.
Между приемами пищи, по мнению Док, должно пройти минимум 2,5-3 часа. Ужинать же стоит не позднее чем за 3-4 часа до сна.
Фото: unsplash.com/photos/Brooke Lark brookelark (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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