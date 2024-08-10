Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Диетолог Док раскрыла три секрета сбалансированного питания
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 23:05

Три секрета сбалансированного питания назвала диетолог

Диетолог Док раскрыла три секрета сбалансированного питания

Врач-диетолог Эльвина Док раскрыла три секрета сбалансированного питания.

Первый секрет

Здоровый рацион — это баланс между источниками жиров, белков и углеводов в каждом основном приеме пищи: завтрак, обед и ужин. Их соотношение зависит от индивидуальных особенностей и целей человека. Если вы хотите сбросить килограммы, углеводы сокращаются, но ни в коем случае не исключаются совсем.

Оптимальным соотношением в таком случае будет 40-50 процентов углеводов, 25-35 процентов белка и 20-30 процентов жиров в течение дня.

"К источникам белка относятся цельное мясо, рыба, молочная продукция, морепродукты, бобовые", — цитирует Док "СЭ".

Полезные жиры: орехи, авокадо, маслины и нерафинированные масла. Углеводы — это главный источник энергии. К сложным углеводам относятся все крупы, цельнозерновые макароны, хлеб грубого помола (например, ржаной) и др.

Второй секрет

"Организм должен быть обеспечен ценными микронутриентами, минералами и витаминами. Их можно получить из сезонных овощей и фруктов. Здесь важен баланс. Например, на перекус можно взять любимый фрукт, орехи и греческий йогурт, такое сочетание сохраняет баланс белка, жиров и углеводов в данном приеме пищи", — объяснила врач.

Третий секрет

Очень важна регулярность. Завтракать диетолог посоветовала в первые 30-45 минут после того, как вы проснулись. От времени завтрака стоит строить планы на количество приемов пищи в течение дня.

"Если завтрак ранний, до 8 утра, то в течение дня должно быть 4-5 приемов пищи. Если завтрак поздний, к примеру в 9-10 утра, то спокойно можно обойтись завтраком, обедом и ужином", — добавила эксперт.

Между приемами пищи, по мнению Док, должно пройти минимум 2,5-3 часа. Ужинать же стоит не позднее чем за 3-4 часа до сна.

Фото: unsplash.com/photos/Brooke Lark brookelark (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит

В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.

Читать полностью
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда

Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда

Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".

Читать полностью

Общество

Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной

Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной

Экс-супруга Николая Сердюкова Алина Акилова ответила на вопрос о дружбе с Ксенией Бородиной.

Читать полностью
Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова

Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.

Читать полностью

Новости