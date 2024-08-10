Фитнес-эксперт рассказал, стоит ли тренировать разные группы мышц в разные дни

Стоит ли тренировать верх и низ тела в разные дни, как это делают во многих фитнес-центрах? Как правильно качать мышцы, NewsInfo.Ru рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв.

"Тренировать разные группы мышц в разные дни — это наиболее эффективный вариант, потому что, потренировав одну группу мышц, мы должны после этого дать ей время восстановиться. Если у вас есть возможность на следующий день прийти в зал, то как раз можно тренировать другую группу мышц", — считает эксперт.

Но какая должна быть последовательность у таких тренировок?

"Можно тренировать синергистов и/или антагонистов одного решиона тела. И, если вы во всех плоскостях отработали грудной отдел и плечи, например, то в другой день можно отработать ягодицы, бедра, голень", — уточнил Мосалёв.

Также есть другая периодизация тренировок. Например, грудная клетка и трицепс, спина и бицепс. Это, по словам специалиста, обе тренировки на верх тела, но в один день используется одна цепь мышц, а в другой другая.

"Если человек только начинает свой путь в фитнесе, нужно делать базовые упражнения. Я бы рекомендовал освоить сначала приседания, наклоны вперед, тяги и жимы. Так же горизонтальную и вертикальную тяги, жимы вперед и наверх из положения сидя", — посоветовал Евгений.

Кроме того, эксперт рассказал, как новичкам начинать поднимать вес.

"Сначала надо убедиться, что даже свою руку новичок будет перемещать в пространстве анатомически верно. Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы", — считает эксперт.

Рабочий вес человека тот, с которым он выполняет 8-12 повторений за один подход.





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