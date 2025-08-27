Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
© commons.wikimedia.org by Dronepicr is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:52

Шри-Ланка без пробок: узнайте, как насладиться красотами острова, минуя дорожный хаос

Транспорт на Шри-Ланке: 5 советов для идеального путешествия – поезда, автобусы и тук-туки

Шри-Ланка поражает разнообразием пейзажей: здесь и национальные парки с сафари, и бесконечные пляжи, и холмистые чайные плантации в центре острова. Соответственно, и транспортные варианты отличаются многообразием. Универсального совета, чем пользоваться, нет: всё зависит от маршрута и предпочтений путешественника.

Поезда: красиво, удобно и без пробок

Железнодорожная сеть страны охватывает крупные города и многие небольшие поселки. Туристы отмечают, что, несмотря на возможные задержки, поезда остаются одним из самых живописных и комфортных способов передвижения. К тому же они позволяют избежать утомительного городского трафика.

Столичный Коломбо является главным транспортным узлом. Отсюда составы уходят на восток — в Канди и далее в Нувара-Элию, северное направление ведёт в Анурадхапуру и Джафну, а южное — в исторический Галле.

Некоторые маршруты сами по себе превращаются в путешествие. Классическим примером считается шестичасовая дорога из Канди в Эллу: поезд идёт через чайные плантации, и эта линия входит в список самых красивых железнодорожных маршрутов мира. Не менее впечатляющим считается обновлённый путь вдоль побережья из Коломбо в Галле, где из окон открываются панорамы Индийского океана.

В поездах предусмотрено три класса. Первый может включать спальные места и всегда оснащается кондиционером. Второй класс — это просторные кресла и вентиляторы. Билеты на первые два класса продаются заранее — до 30 дней до поездки, и спрос на них высокий. Третий класс бронированию не подлежит: места занимают в порядке живой очереди, а часть пассажиров едет стоя.

Автобусы: от бюджетных до комфортабельных

Железные дороги охватывают не всё, поэтому автобусы играют важную роль. Государственные маршруты (SLTB и CTB) — самый дешёвый вариант, но от них не стоит ждать удобств: кондиционеров нет, музыка играет громко, а дороги часто ухабистые.

Частные автобусы и микроавтобусы предлагают больше комфорта: работают кондиционеры, маршруты прямее, а скорость выше. Стоят они дороже, но остаются доступными для большинства туристов.

Билеты, как правило, покупают у водителя или кондуктора прямо в автобусе. На крупных станциях есть справочные стойки, но при их отсутствии туристы часто обращаются за подсказкой к местным жителям.

Тук-туки: символ острова

Трёхколёсные моторикши, известные как тук-туки, встречаются повсюду и идеально подходят для коротких поездок. Перед поездкой нужно договориться о цене с водителем. Туристы отмечают, что именно в тук-туке сильнее всего ощущается атмосфера Шри-Ланки: шум, запахи и жизнь вокруг.

Частный автомобиль с водителем

Наиболее удобным вариантом считается аренда машины с водителем. Это даёт свободу маршрута и возможность узнать о стране больше: местные водители часто делятся советами, показывают малоизвестные места и помогают составить план поездки. Забронировать услугу можно через гостиницы или туристические агентства.

Самостоятельное вождение — для смельчаков

Арендовать автомобиль или мотоцикл можно при наличии международных прав, но это редкая практика среди туристов. Движение в городах интенсивное, а дороги в сельской местности часто разбиты. Поэтому путешественникам без большого опыта рекомендуется воздержаться от самостоятельного вождения, особенно в дождливый сезон.

Климат и сезонность

На транспортную систему сильно влияют муссоны. С сентября по март идут северо-восточные дожди, с мая по август — юго-западные. В это время дороги размывает, а поездки на автомобилях и автобусах заметно замедляются. Поезда в дождливые месяцы остаются более надёжным вариантом, хотя закрытые окна иногда мешают насладиться видами.

Кроме того, на маршруты влияет календарь праздников и фестивалей: в дни массовых мероприятий дорожный трафик увеличивается, а билеты на транспорт раскупаются быстрее.

Доступность для людей с ограниченной подвижностью

Инфраструктура острова постепенно развивается, но трудностей для людей в инвалидных колясках всё ещё много: не везде есть пандусы, а автобусы вовсе не оборудованы. Из доступных вариантов чаще всего выбирают частные автомобили или микроавтобусы. Железная дорога лишь частично приспособлена. Туроператоры рекомендуют заранее уточнять детали передвижения.

