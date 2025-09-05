Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:34

Шри-Ланка на вкус: где блинчики пахнут кокосом, а ужин прячут в банановых листьях

Хопперы, коттху и лампрайс: что входит в гастрономическую культуру Шри-Ланки

Шри-Ланка — настоящий рай для гурманов. Здесь кулинарные традиции сплетаются в удивительный узор: индийские специи, арабские ароматы, южноазиатские привычки и наследие колониальных эпох. В основе — простая, но щедрая еда: свежие овощи, пряные травы, кокосовое молоко и дары океана. От придорожных кафе до модных ресторанов у моря — попробовать местные блюда стоит везде, ведь именно в разнообразии и скрыта магия шри-ланкийской кухни.

Хопперы — символ острова

Хрустящие по краям и мягкие в середине блинчики из рисовой муки и кокосового молока давно стали гастрономической визиткой Шри-Ланки. Их подают с острым луны мирис, яйцом, сладким джаггери или кокосовым молоком. На улице хоппер обойдётся в копейки, а в ресторане Palmyrah в Коломбо — станет частью изысканного ужина.

Верёвочные хопперы на завтрак

Idiyappam — тонкая лапша из рисовой муки, спрессованная в нежные "коврики". Обычно её едят утром с кокосовым самболом и пряным дал карри на кокосовом молоке. В кафе Culture Colombo можно заказать дегустационный набор, в который входят сразу несколько разновидностей хопперов и карри.

Рис и карри — сердце кухни

Главное повседневное блюдо острова — рис с набором из нескольких видов карри. Это могут быть овощные, мясные, рыбные или яичные соусы, приправленные десятками специй и обязательно — кокосовым молоком. В дополнение предлагают солёные огурцы, самболы, листовые салаты с кокосом. На дороге всегда найдутся простые семейные рестораны, где ежедневно готовят до десяти разных вариантов. В туристических местах специи часто смягчают, но настоящая магия раскрывается именно в домашних кухнях и маленьких забегаловках.

Коттху — уличный ритм

Поздним вечером улицы наполняются звоном металла о металл — это готовят коттху. Лепёшку роти нарезают на горячей плите, добавляют овощи, мясо, яйца и специи. Блюдо сытное, острое и очень популярное у местных. В Нувара-Элия можно попробовать коттху с сыром или морепродуктами, а запить его холодным Milo.

Уличные закуски и пол роти

На набережной Galle Face Green в Коломбо невозможно пройти мимо isso vade — хрустящих оладий из чечевицы с креветками. А на завтрак или ужин часто подают пол роти — лепёшку с кокосом, слегка подрумяненную на сковороде. С луны мирис или куриным карри это простое блюдо превращается в настоящий гастрономический уют.

Лампрайс — колониальное наследие

Среди уникальных блюд выделяется лампрайс — рис, мясное карри, фрикадельки и соусы, запечённые в банановых листьях. Его придумала бюргерская община, а в Коломбо до сих пор можно найти кафе, где лампрайс готовят по старинным рецептам.

Морепродукты и крабы

Лагунные крабы — настоящая гордость острова. Чаще всего их готовят в пряном карри по рецептам северной Шри-Ланки. Самое известное место — Ministry of Crab в Коломбо, где подают огромных крабов, которых редко встретишь за пределами страны.

Кирибат — праздничный вкус

На свадьбах, Новом году и других важных событиях местные готовят кирибат — рис, сваренный в кокосовом молоке и нарезанный на ромбы. Его едят с острыми соусами или сладостями. Это блюдо символизирует достаток и начало нового пути.

Что пить на Шри-Ланке

  • Тодди — слабый алкогольный напиток из пальмового сока, который лучше всего пробовать свежим.
  • Арак — перегнанный тодди, напиток с кокосовыми нотками, похожий на смесь рома и виски.
  • Кола канда — густой утренний "смузи" из трав, риса и кокосового молока, который любят не все, но именно он ассоциируется у местных с детством.

Сладости и сезонные блюда

В апреле на Сингальский и Тамильский Новый год пекут кевум и делают кокосовый десерт додол. В декабре на Рождество подают "любовный торт" из орехов и манной крупы. В деревнях популярны лавария — кармашки из рисовой лапши с кокосовой начинкой. А в жару отлично освежает ферментированный напиток из королевских кокосов — тамбили вайн.

Еда для веганов и вегетарианцев

Шри-Ланка — настоящий подарок для тех, кто не ест мясо. Карри из овощей, коттху без мяса, блюда с джекфрутом и кокосом легко найти в кафе. В Коломбо стоит заглянуть в Kumbuk Café или The Good Market Kitchen, а в Унаватуне — в Koha Surf Lounge.

Гастрономическая культура Шри-Ланки — это удивительное сочетание простоты и богатства вкусов. Здесь еда неразрывно связана с праздниками, повседневностью и даже с музыкой ночных улиц.

