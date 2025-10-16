Шри-Ланка закрыла въезд без ETA: туристов без разрешения не пустят на рейс

После нескольких месяцев неразберихи власти Шри-Ланки окончательно подтвердили: без электронного разрешения ETA въехать в страну больше нельзя. Теперь туристам необходимо оформлять этот документ заранее, до посадки на рейс.

Почему снова изменились правила

На официальном сайте Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки появилось объявление с пометкой "Важное уведомление". В нем говорится, что оформление ETA теперь является обязательным требованием для всех иностранных граждан. Аналогичное сообщение размещено и на сайте Посольства Шри-Ланки в России.

Еще накануне принимавшие туристов компании уверяли, что власти отложили вступление новых правил в силу. Министерство туризма рассылало уведомления о переносе сроков, обещая уточнить дату позже. Однако уже через сутки ситуация изменилась — система оформления виз по прилете была отменена.

"Сегодня прилетела в Коломбо, спокойно прошла с ETA, которое оформила вчера вечером. На границе показывать ничего не нужно — только паспорт и билет прилета", — рассказала туристка в соцсетях.

Как оформить ETA: рекомендации и сроки

Несмотря на внезапное изменение правил, процедура получения электронного разрешения осталась прежней. Основное требование — оформить ETA заранее, не позднее чем за 48 часов до вылета. Это связано с тем, что авиакомпании не допускают к посадке пассажиров без подтверждения разрешения.

Согласно отзывам путешественников, разрешение можно оформить и за несколько часов до вылета - подтверждение приходит на электронную почту в течение 5-10 минут. Тем не менее специалисты советуют не рисковать и подавать заявку заранее.

Срок действия ETA — 30 дней с момента выдачи, поэтому слишком раннее оформление может привести к тому, что документ "сгорит" еще до вылета.

Пошаговая инструкция по получению ETA

Зайти на официальный сайт Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки. Выбрать раздел Apply for ETA. Указать личные данные, номер паспорта, даты поездки и страну вылета. Заполнить поле о месте проживания — достаточно указать адрес первого отеля. Оплатить сбор банковской картой (Visa, MasterCard или UnionPay). Дождаться письма с подтверждением на электронную почту.

После получения письма рекомендуется распечатать его и взять с собой в поездку.

"Пришли письма по одному на каждого из членов семьи. Это и есть ЕТА? Просто письмо распечатать на каждого?" — спрашивает туристка в соцсетях. Опытные путешественники подтверждают: документ индивидуальный, поэтому распечатка нужна на каждого человека.

Частые ошибки при заполнении анкеты

Туристы нередко сталкиваются с трудностями при указании страны вылета — особенно если путешествуют транзитом. В этом случае рекомендуется писать "Russia", даже если есть пересадка. В поле "Address in Sri Lanka" нужно указать только первый отель, а не все варианты проживания.

Если система выдает ошибку при оплате, попробуйте повторить операцию через другой браузер или устройство. Иногда помогает временное отключение VPN.

Почему власти снова передумали

Это не первый случай, когда Шри-Ланка меняет миграционные правила в последний момент. В 2024 году власти несколько раз объявляли о введении платных виз для россиян, затем возвращали безвизовый режим, потом — визы по прилете. Теперь снова сделали обязательным оформление ETA.

"Пассажиры без заранее оформленного электронного разрешения на въезд ETA не будут допущены на рейс", — подчеркнули представители туристических операторов.

По мнению экспертов, решение связано с попыткой сократить поток нелегальных мигрантов накануне высокого сезона. Ранее, осенью 2024 года, на острове начали активно проверять визовый статус иностранцев, а туристов, превысивших срок пребывания, штрафовали.

Таблица сравнения: как менялись правила въезда

Период Правило въезда Особенности Весна 2024 Безвизовый штамп Только паспорт, бесплатно Август 2024 Визы по прилете Можно оформить на границе Октябрь 2024 Возобновление ETA Онлайн через сайт Октябрь 2025 ETA обязательна Без нее не посадят на рейс

Советы путешественникам

Оформляйте ETA не ранее, чем за 2 недели до вылета. Срок действия — 30 дней. Проверяйте электронную почту и спам-папку. Подтверждение приходит в виде письма. Не полагайтесь на визу по прилете. С 16 октября 2025 года она отменена. Имейте при себе распечатку разрешения и билеты. Это ускорит прохождение контроля. Следите за обновлениями на сайте посольства и иммиграционной службы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление ETA слишком рано.

Последствие: срок действия закончится до поездки.

Альтернатива: подавать заявку за 2-3 дня до вылета.

Ошибка: отсутствие распечатки.

Последствие: задержка при посадке или проверке на границе.

Альтернатива: распечатать письма для всех путешественников.

Ошибка: неверно указан отель или страна вылета.

Последствие: отказ в выдаче разрешения.

Альтернатива: внимательно проверять все поля перед оплатой.

А что если ETA не пришла?

Иногда система задерживает отправку подтверждения. В этом случае можно зайти на официальный сайт и проверить статус по номеру паспорта. Если спустя 2 часа письмо так и не пришло, попробуйте оформить заявку повторно.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Простая онлайн-процедура Срок действия всего 30 дней Без виз по прилете — меньше очередей Требуется интернет и оплата картой Повышение безопасности для страны Возможны технические сбои

FAQ

Какой срок действия ETA?

30 дней с момента выдачи, но находиться в стране можно до 30 дней.

Можно ли продлить ETA?

Да, продление возможно еще на 60 дней в Департаменте иммиграции Шри-Ланки.

Сколько стоит оформление?

Для туристов из России сбор составляет около 50 долларов США.

Можно ли оформить по прилете?

Нет. С 16 октября 2025 года виза по прибытии отменена.

Нужно ли печатать разрешение?

Да, рекомендуется распечатать письмо-подтверждение для каждого туриста.

Мифы и правда

Миф: оформить ETA можно только через турфирму.

Правда: документ оформляется самостоятельно на официальном сайте.

Миф: можно лететь без разрешения и оформить его в аэропорту.

Правда: без ETA авиакомпания не допустит на рейс.

Миф: одно разрешение подходит для всей семьи.

Правда: ETA выдается индивидуально на каждого путешественника.

3 факта о путешествиях на Шри-Ланку