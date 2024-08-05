Надежда для больных раком мозга: в России создали новый препарат

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины и Новосибирского института органической химии разработали новое соединение для лечения глиобластомы, одной из самых опасных опухолей мозга.
Глиобластома долго считалась практически неизлечимой, и пациенты редко доживали до года после стандартного лечения. Новое соединение, названное солоксолон пара-метиланилид (СПМА), показало обнадёживающие результаты, блокируя белок TGF-β, который способствует проникновению раковых клеток в здоровые ткани. Это открытие снижает агрессивность опухоли и повышает её чувствительность к темозоломиду, стандартному противоопухолевому препарату.
Испытания на клетках и мышах показали, что СПМА эффективно замедляет рост глиобластомы и действует почти так же эффективно, как традиционная химиотерапия. Успехи новосибирских учёных открывают новые перспективы в лечении глиобластомы. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность СПМА, это соединение может стать основой для разработки новых лекарств, которые помогут замедлить развитие опухолей и улучшить результаты текущих методов лечения, сообщает РИА Новости.
Открытие СПМА может привести к значительным изменениям в лечении глиобластомы, предоставляя пациентам больше шансов на выживание и улучшение качества жизни.
Фото: National Cancer Institute/Rhoda Baer
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