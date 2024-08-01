Для россиян именно это транспортное средство стало наиболее комфортным видом в поездках

Большинство россиян, принявших участие в опросе, указали, что автомобиль является наиболее комфортным видом транспорта для внутреннего туризма на различные расстояния.

Этот вариант выбрали 41% опрошенных, согласно информации Motor.ru, которая основана на результате исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler & Co в сотрудничестве с сервисом каршеринга «Ситидрайв».

Автомобиль получил больше предпочтения, чем самолет (3%) и поезд (19%).

Более 71% респондентов выбрали длительные поездки на машине, которые занимают более пяти часов, тогда как 21% предпочли короткие расстояния. Для большинства оптимальным расстоянием для путешествия на автомобиле является 1-3 тыс. км.

Несмотря на это, такое же количество участников опроса заявили, что не готовы ехать на машине более 1 тыс. км.

Среди преимуществ поездок на автомобиле респонденты выделили возможность сделать остановки в пути, автономность в планировании и возможность составления сложных маршрутов через несколько городов.

Фото: dzen.ru/Альберт Северный. Путешествия по России