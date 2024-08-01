Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
Названо популярное транспортное средство россиян-путешественников
  1. Главная
  2. Авто и мото

Для россиян именно это транспортное средство стало наиболее комфортным видом в поездках

Названо популярное транспортное средство россиян-путешественников

Большинство россиян, принявших участие в опросе, указали, что автомобиль является наиболее комфортным видом транспорта для внутреннего туризма на различные расстояния.

Этот вариант выбрали 41% опрошенных, согласно информации Motor.ru, которая основана на результате исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler & Co в сотрудничестве с сервисом каршеринга «Ситидрайв».

Автомобиль получил больше предпочтения, чем самолет (3%) и поезд (19%).

Более 71% респондентов выбрали длительные поездки на машине, которые занимают более пяти часов, тогда как 21% предпочли короткие расстояния. Для большинства оптимальным расстоянием для путешествия на автомобиле является 1-3 тыс. км.

Несмотря на это, такое же количество участников опроса заявили, что не готовы ехать на машине более 1 тыс. км.

Среди преимуществ поездок на автомобиле респонденты выделили возможность сделать остановки в пути, автономность в планировании и возможность составления сложных маршрутов через несколько городов.

Фото: dzen.ru/Альберт Северный. Путешествия по России

Мир

В Германии намерены увеличить расходы на оборону к 2028 году

В Германии намерены увеличить расходы на оборону к 2028 году

По информации издания Die Zeit, канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что к 2028 году, когда средства из специального фонда будут полностью использованы, расходы на оборону вырастут до 80 миллиардов евро в год.

Читать полностью
Кеннеди-младший заявил о разговоре между Джоном Кеннеди и Хрущевым о роли СССР в войне

Кеннеди-младший заявил о разговоре между Джоном Кеннеди и Хрущевым о роли СССР в войне

Роберт Кеннеди-младший, претендент на пост президента США, поделился воспоминаниями о беседе между своим дядей, Джоном Кеннеди, и советским лидером Никитой Хрущевым. Эту информацию он озвучил в ходе интервью Youtube-каналу Bussin' With The Boys.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.

Читать полностью
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.

Читать полностью

Новости