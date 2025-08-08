Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Krasheninnikov Volcano
Krasheninnikov Volcano
© commons.wikimedia.org by Ian Scrimger is licensed under CC BY 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:17

Ключевская Сопка напоминает о себе: жителям выдают маски

Жителям камчатских поселков раздают защиту от вулканического пепла

На Камчатке началась раздача средств индивидуальной защиты жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи, где зафиксировано выпадение пепла из проснувшегося вулкана Ключевская Сопка. Местные власти призывают население сохранять спокойствие и по возможности ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко сообщил, что концентрация вулканических частиц в воздухе пока не превышает допустимых норм. Однако медики предупреждают, что пепел может вызывать раздражение слизистых, аллергические реакции и ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Получить защитные маски можно в нескольких пунктах выдачи, включая пожарные части, медсанчасть и Дом офицеров. Власти организовали дополнительные меры контроля за качеством воздуха и готовы оперативно реагировать на изменение ситуации.

Интересно, что последствия активности вулкана оказались видны даже из космоса. Российский космонавт Кирилл Песков опубликовал сделанные с орбиты фотографии, на которых четко видны шлейфы пепла от извержения. Специалисты продолжают наблюдать за поведением Ключевской Сопки, которая остается одним из самых активных вулканов Евразии.

Местные жители относятся к ситуации спокойно, так как подобные явления для региона не редкость. Однако в этот раз власти решили перестраховаться и обеспечить население средствами защиты, учитывая направление ветра, которое принесло пепел непосредственно в жилые зоны. В ближайшие дни метеорологи обещают смену ветра, что должно улучшить ситуацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хабаровчане теперь могут добраться до Приморья по единому билету 06.08.2025 в 19:39

Отдых без хлопот: как работает новая система билетов на курорты Приморья

Жители Хабаровска теперь могут отправиться на популярные курорты Приморья по единому билету, который включает в себя проезд на поезде и автобусе. Этот проект реализован в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и призван сделать путешествие более удобным и доступным.

Читать полностью » Тайна албазинского саркофага: в Приамурье найдено захоронение XIX века 06.08.2025 в 17:23

Загадка прошлого: кого похоронили с Евангелие и крестом в первой столице Приамурья

В ходе раскопок близ села Албазино в Амурской области археологи обнаружили необычный саркофаг с захоронением, предположительно, священнослужителя. Находка датируется XIX веком — рядом с останками находился крест, а на груди покойного лежало Евангелие.

Читать полностью » Жители Якутии и северных районов Амурской области оказались в транспортной ловушке 06.08.2025 в 16:21

Дорога в никуда: как провал на федеральной трассе оставил целый регион в изоляции

Жители Якутии и северных районов Амурской области оказались в транспортной ловушке после внезапного разрушения единственной федеральной трассы "Лена", соединяющей регион с остальной частью страны. Огромный провал шириной во всю дорогу образовался на участке между Соловьевском и Тындой, вынудив власти ввести режим чрезвычайной ситуации.

Читать полностью » Землетрясение на Курилах: власти Сахалина о ликвидации последствий 06.08.2025 в 13:53

Тихий океан в ярости: как стихия обрушилась на Северо-Курильск – репортаж с места событий

Мощное землетрясение магнитудой 8,4 вызвало разрушительное цунами в Тихом океане, обрушившееся на Северо-Курильск. Губернатор Лимаренко объявил о приоритете – помощи людям и восстановлению инфраструктуры. Восстановлено электроснабжение, но повреждена больница, ведется оценка ущерба. Обеспечение топливом до октября - главная задача властей.

Читать полностью » Обвал трассы 06.08.2025 в 11:53

Амурская область в транспортном коллапсе: трасса "Лена" перекрыта из-за ЧП

В Амурской области обрушение трассы «Лена» привело к полной остановке движения. Альтернативных маршрутов пока нет. Прокуратура начала проверку, чтобы установить все причины ЧП.

Читать полностью » Землетрясение сдвинуло Камчатку на 2 метра: что говорят ученые 06.08.2025 в 9:53

Тектонический дрейф: почему Камчатка движется на юго-восток и чего ждать дальше?

После мощного землетрясения Камчатка сдвинулась на 2 метра! Узнайте, как это повлияет на полуостров и каковы прогнозы сейсмологов о будущих изменениях.

Читать полностью » Серые дилеры и утильсбор: как обманывают покупателей авто в России – советы ФТС 06.08.2025 в 7:53

Автомобиль-ловушка: как серые дилеры обманывают с утильсбором – не попадитесь на крючок

ФТС раскрыла схемы обмана на сером авторынке, связанные с утильсбором. Как не попасть в ловушку и избежать огромных долгов?

Читать полностью » Трагедия в Приморье: врачи спасают девочку после аварии с гидроциклом - детали 06.08.2025 в 5:53

Минуты решают всё: санавиация спешит на помощь пострадавшей в Приморье девочке - подробности

В Приморье после аварии с гидроциклом одна девочка дома, состояние второй стабилизировано врачами. Решается вопрос о транспортировке санавиацией. Минздрав контролирует ситуацию.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
СКФО

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru