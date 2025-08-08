Ключевская Сопка напоминает о себе: жителям выдают маски

На Камчатке началась раздача средств индивидуальной защиты жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи, где зафиксировано выпадение пепла из проснувшегося вулкана Ключевская Сопка. Местные власти призывают население сохранять спокойствие и по возможности ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко сообщил, что концентрация вулканических частиц в воздухе пока не превышает допустимых норм. Однако медики предупреждают, что пепел может вызывать раздражение слизистых, аллергические реакции и ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Получить защитные маски можно в нескольких пунктах выдачи, включая пожарные части, медсанчасть и Дом офицеров. Власти организовали дополнительные меры контроля за качеством воздуха и готовы оперативно реагировать на изменение ситуации.

Интересно, что последствия активности вулкана оказались видны даже из космоса. Российский космонавт Кирилл Песков опубликовал сделанные с орбиты фотографии, на которых четко видны шлейфы пепла от извержения. Специалисты продолжают наблюдать за поведением Ключевской Сопки, которая остается одним из самых активных вулканов Евразии.

Местные жители относятся к ситуации спокойно, так как подобные явления для региона не редкость. Однако в этот раз власти решили перестраховаться и обеспечить население средствами защиты, учитывая направление ветра, которое принесло пепел непосредственно в жилые зоны. В ближайшие дни метеорологи обещают смену ветра, что должно улучшить ситуацию.