Средняя стоимость жилья в Московской области достигла рекорда: что делать, если не успели купить

Цены на новостройки в Московской области в 2025 году увеличились на почти 13%. Согласно данным системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, в декабре 2025 года средняя цена квадратного метра в регионе достигла 211,7 тыс. рублей. Это на 12,8% больше по сравнению с показателем декабря 2024 года, когда цена составляла 187,7 тыс. рублей.

Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами, в том числе с изменениями в структуре предложения. В последние годы на рынке остаются преимущественно более дорогие объекты, что приводит к повышению средней стоимости квадратного метра. Подобные колебания отражают изменения в спросе и предложении на рынке недвижимости региона.

Увеличение среднего бюджета лота

Сильнее, чем стоимость квадратного метра, за год вырос средний бюджет лота в предложении. Если в декабре 2024 года он составлял 8,6 млн рублей, то к декабрю 2025 года эта сумма увеличилась до 10,5 млн рублей, что на 22,1% больше. Такой рост связан с сокращением числа более доступных объектов в продаже, что, в свою очередь, ведет к увеличению средней стоимости жилья на рынке.

Аналитики отмечают, что с увеличением цен в Московской области наблюдается вымывание более дешевых вариантов, что также влияет на доступность жилья для определенных категорий покупателей. В результате, на рынке остаются преимущественно объекты с более высокими ценами, что способствует росту средней стоимости.