Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах

Исследователи из Китайской академии наук объявили о значительном прорыве в области биотехнологий и медицины, разработав мезенхимальные прогениторные клетки с уникальной способностью противостоять процессам старения.

Эти клетки, получившие название SRC (Stromal cell Rejuvenation Cells), продемонстрировали свою эффективность в экспериментальных условиях на примате — макаках, генетически наиболее близких к человеку. Результаты исследования были опубликованы в авторитетных научных источниках и вызвали широкий резонанс среди специалистов по всему миру.

Проблема старения и необходимость новых решений

Со временем механизмы клеточного обновления в организме начинают работать менее эффективно. Процесс регенерации замедляется, что приводит к ухудшению функций внутренних органов, развитию воспалительных процессов, метаболическим нарушениям и появлению других признаков старения.

Эти изменения негативно сказываются на качестве жизни пожилых людей и увеличивают риск развития хронических заболеваний. Поэтому поиск методов замедления или обращения вспять возрастных изменений остается одной из приоритетных задач современной медицины.

Разработка SRC-клеток и их экспериментальные испытания

В рамках проведенного исследования ученые создали особый тип мезенхимальных прогениторных клеток — SRC, обладающих высокой устойчивостью к возрастным изменениям. В течение 44 недель пожилым макакам, возраст которых соответствовал примерно 60-70 годам у человека, каждые две недели вводили эти клетки. В ходе эксперимента не было зафиксировано никаких негативных эффектов: не наблюдалось повышения температуры тела, воспалительных реакций или потери веса у животных.

Результаты показали, что введение SRC-клеток оказало положительное влияние на 10 систем организма и 61 тип тканей у макак. Среди заметных изменений — снижение симптомов остеопороза и фиброза, уменьшение уровня воспаления и улучшение когнитивных функций. Также наблюдалась активизация репродуктивной системы: у животных повысилась выработка сперматозоидов. На клеточном уровне ученые зафиксировали укрепление структуры ДНК, снижение окислительного стресса и восстановление нормальной работы белков.

Механизм действия SRC-клеток

Основной механизм действия SRC связан с высвобождением экзосом — микроскопических везикул, содержащих белки и молекулы РНК. Эти "капсулы" служат переносчиками сигнальных молекул между клетками, подавляя воспалительные процессы и стимулируя регенеративные функции организма. Благодаря этому происходит активное восстановление тканей и замедление процессов старения.

Особое значение имеет подтверждение безопасности данной терапии: ни у одной из исследуемых обезьян не развились новообразования или другие побочные эффекты. По мнению авторов исследования, при успешной адаптации технологии для применения у людей она сможет значительно замедлить развитие возрастных заболеваний, повысить качество жизни пожилых людей и даже восстановить репродуктивные функции у мужчин и женщин в возрасте.

Интересные факты по теме

1. Мезенхимальные клетки широко используются в регенеративной медицине благодаря своей способности превращаться в различные типы тканей — кости, хрящи, мышцы.
2. Экзосомы активно исследуются как средство доставки лекарственных веществ внутри организма — это одна из перспективных областей терапии.
3. В последние годы ученые обнаружили связь между уровнем окислительного стресса и процессами старения — снижение окислительного стресса считается одним из ключевых факторов омоложения.

Разработка мезенхимальных прогениторных клеток SRC открывает новые горизонты в борьбе со старением. Экспериментальные результаты на приматах показывают их потенциал для применения у человека с целью замедления возрастных изменений, повышения продолжительности активной жизни и восстановления репродуктивных возможностей. В будущем ученые планируют продолжить исследования для определения оптимальных методов внедрения этой технологии в клиническую практику.

