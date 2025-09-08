Быстро, просто и полезно: как приготовить кальмары с морковью и луком за 20 минут

Представьте себе нежное блюдо, которое одинаково подходит для будней и праздников — и это не просто еда, а настоящий хит на вашем столе! Кальмары с морковью и луком станут отличной закуской, салатом или вторым блюдом, особенно если подать их с рисом, пюре или любым нейтральным гарниром. Это полезно, вкусно и легко в приготовлении — идеально для тех, кто хочет разнообразить меню без лишних усилий.

Ингредиенты

Тушки кальмара: 250 г

Морковь: 70 г

Лук: 70 г

Растительное масло: 2 ст. л.

Соль: по вкусу

Черный молотый перец: по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала разморозьте тушки, если они были в морозилке. Очистите их от внутренностей, хребта и пленки — для этого окуните в кипяток на секунду, и хитиновая пленка снимется легко.

Нарежьте кальмаров кольцами средней толщины. Морковь промойте, очистите, снова промойте и натрите или нарежьте удобным способом. Лук очистите, промойте и нашинкуйте полукольцами.

Разогрейте сковороду (или сотейник) на среднем огне, налейте масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Если ингредиентов мало, можно жарить все вместе. Через 5 минут тушения овощей добавьте кольца кальмара. Готовьте на среднем огне сначала, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 5 минут.

Посолите и поперчите за минуту до готовности, перемешайте. Блюдо готово!

Советы