Лёгкость, которая удивляет: салат с кальмарами, который готовят за считанные минуты

Простой, быстрый и при этом удивительно вкусный — салат с кальмарами, свежим огурцом и яйцом часто становится фаворитом на столе. Несмотря на минимальный набор продуктов, блюдо получается освежающим, питательным и очень нежным. Он прекрасно подходит для лёгкого ужина, закуски или праздничного стола.

Кальмары придают салату морскую нотку, огурцы добавляют свежести, а яйца делают текстуру мягкой и кремовой. Всё это объединяет заправка — классический майонез или его более лёгкая альтернатива.

Почему салат так популярен

Главное преимущество этого блюда — баланс простоты и вкуса. При минимуме усилий вы получаете закуску ресторанного уровня. Её можно подавать в общем салатнике или порционно, выложив кольцом на тарелку и украсив зеленью.

Кроме того, салат невероятно универсален:

легко адаптируется под ПП, если заменить майонез на йогурт или сметану;

подходит как холодная закуска к рыбе, мясу или гарнирам;

прекрасно хранится в холодильнике несколько часов, не теряя свежести.

Сравнение заправок

Вид заправки Вкус и текстура Калорийность (на 100 г) Особенности Майонез классический Яркий, сливочный ~620 ккал Классика, хорошо сочетается с кальмарами Домашний майонез Нежный, без уксуса ~500 ккал Можно регулировать вкус Сметана 15% Мягкая, лёгкая ~150 ккал Подходит для диетической версии Натуральный йогурт Нейтральный, свежий ~60 ккал Идеален для ПП-варианта

Как приготовить салат с кальмарами, огурцом и яйцом

Шаг 1. Подготовка продуктов

Возьмите:

кальмары — 350 г,

свежие огурцы — 3 шт.,

яйца — 3 шт.,

майонез или альтернативу — 3 ст. л.,

соль — по вкусу.

Для украшения подойдёт укроп, петрушка или зелёный лук.

Шаг 2. Варим яйца

Отварите яйца вкрутую — примерно 9-10 минут после закипания воды. Затем сразу переложите их в холодную воду, чтобы скорлупа легко отделялась. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Подготавливаем кальмаров

Тушки очистите от плёнки, удалите внутренности и промойте. Опустите в кипящую подсоленную воду буквально на 1 минуту - не дольше! Если переварить, мясо станет жёстким. После варки остудите кальмаров и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4. Нарезаем огурцы

Свежие огурцы промойте и обсушите. Нарежьте их соломкой или тонкими полуколечками — как вам больше нравится. Молодые огурцы с тонкой кожицей можно не чистить, а вот у зрелых лучше снять кожуру.

Шаг 5. Смешиваем ингредиенты

Соедините нарезанные кальмары, яйца и огурцы в глубокой миске. Добавьте соль и заправку. Если используете майонез, достаточно 2-3 ложек. Для лёгкой версии можно смешать йогурт со сметаной или добавить немного лимонного сока.

Шаг 6. Подача

Тщательно перемешайте салат и дайте настояться 10-15 минут в холодильнике — ингредиенты "подружатся". Подавайте в холодном виде, украсив зеленью или ломтиком огурца сверху.

А что если…

Хочется ярче? Добавьте немного кукурузы или зелёного горошка.

Следите за фигурой? Используйте йогуртовую заправку и меньше соли.

Любите пикантность? Капля лимонного сока или щепотка горчицы сделают вкус выразительнее.

Нет кальмаров? Замените крабовыми палочками — получится бюджетный вариант.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Минимум ингредиентов и времени Кальмары требуют точной варки Подходит для ПП и классического стола Лучше не хранить дольше суток Свежий вкус и лёгкая текстура Не подходит вегетарианцам Универсальная подача Без заправки салат суховат

Советы по приготовлению

Кальмары можно отварить заранее и хранить в холодильнике до суток. Если салат предназначен для гостей — подавайте в креманках или тарталетках. Для праздничной версии добавьте немного красной икры или креветок. Не добавляйте соль в воду для варки кальмаров до закипания — мясо станет плотным. Чтобы майонез был легче, добавьте ложку сметаны или лимонного сока.

FAQ

1. Можно ли использовать замороженные кальмары?

Да, но размораживать нужно естественно — в холодильнике, а не в горячей воде.

2. Как понять, что кальмары готовы?

Через минуту после закипания они становятся белыми и слегка упругими — этого достаточно.

3. Можно ли заменить майонез?

Да, подойдёт сметана, йогурт или домашний соус из желтка и оливкового масла.

4. Что добавить для сытости?

Кукурузу, рис или картофель — но тогда салат потеряет лёгкость.

5. Сколько хранится готовый салат?

До 12 часов в холодильнике под крышкой. Лучше готовить порционно.

Исторический контекст

Салаты с кальмарами вошли в моду в СССР в 70-80-х годах, когда морепродукты стали массово появляться на прилавках. Тогда этот салат считался деликатесом и подавался в праздничные дни. Со временем рецепт упростился, но сохранил свою популярность. Сейчас он стал "классикой на скорую руку" — любимым блюдом для тех, кто ценит вкус и лёгкость.

3 интересных факта

В Японии кальмар считается символом энергии и используется в праздничных блюдах.

Белок кальмара усваивается организмом лучше, чем белок курицы.

В Средиземноморье кальмаров часто подают с огурцами и лимоном — именно эта идея легла в основу русской версии салата.