Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с кальмаром
салат с кальмаром
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:09

Лёгкость, которая удивляет: салат с кальмарами, который готовят за считанные минуты

Салат с кальмарами, огурцами и яйцами по рецепту шеф-повара сохраняет свежесть до 12 часов

Простой, быстрый и при этом удивительно вкусный — салат с кальмарами, свежим огурцом и яйцом часто становится фаворитом на столе. Несмотря на минимальный набор продуктов, блюдо получается освежающим, питательным и очень нежным. Он прекрасно подходит для лёгкого ужина, закуски или праздничного стола.

Кальмары придают салату морскую нотку, огурцы добавляют свежести, а яйца делают текстуру мягкой и кремовой. Всё это объединяет заправка — классический майонез или его более лёгкая альтернатива.

Почему салат так популярен

Главное преимущество этого блюда — баланс простоты и вкуса. При минимуме усилий вы получаете закуску ресторанного уровня. Её можно подавать в общем салатнике или порционно, выложив кольцом на тарелку и украсив зеленью.

Кроме того, салат невероятно универсален:

  • легко адаптируется под ПП, если заменить майонез на йогурт или сметану;

  • подходит как холодная закуска к рыбе, мясу или гарнирам;

  • прекрасно хранится в холодильнике несколько часов, не теряя свежести.

Сравнение заправок

Вид заправки Вкус и текстура Калорийность (на 100 г) Особенности
Майонез классический Яркий, сливочный ~620 ккал Классика, хорошо сочетается с кальмарами
Домашний майонез Нежный, без уксуса ~500 ккал Можно регулировать вкус
Сметана 15% Мягкая, лёгкая ~150 ккал Подходит для диетической версии
Натуральный йогурт Нейтральный, свежий ~60 ккал Идеален для ПП-варианта

Как приготовить салат с кальмарами, огурцом и яйцом

Шаг 1. Подготовка продуктов

Возьмите:

  • кальмары — 350 г,

  • свежие огурцы — 3 шт.,

  • яйца — 3 шт.,

  • майонез или альтернативу — 3 ст. л.,

  • соль — по вкусу.

Для украшения подойдёт укроп, петрушка или зелёный лук.

Шаг 2. Варим яйца

Отварите яйца вкрутую — примерно 9-10 минут после закипания воды. Затем сразу переложите их в холодную воду, чтобы скорлупа легко отделялась. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Подготавливаем кальмаров

Тушки очистите от плёнки, удалите внутренности и промойте. Опустите в кипящую подсоленную воду буквально на 1 минуту - не дольше! Если переварить, мясо станет жёстким. После варки остудите кальмаров и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4. Нарезаем огурцы

Свежие огурцы промойте и обсушите. Нарежьте их соломкой или тонкими полуколечками — как вам больше нравится. Молодые огурцы с тонкой кожицей можно не чистить, а вот у зрелых лучше снять кожуру.

Шаг 5. Смешиваем ингредиенты

Соедините нарезанные кальмары, яйца и огурцы в глубокой миске. Добавьте соль и заправку. Если используете майонез, достаточно 2-3 ложек. Для лёгкой версии можно смешать йогурт со сметаной или добавить немного лимонного сока.

Шаг 6. Подача

Тщательно перемешайте салат и дайте настояться 10-15 минут в холодильнике — ингредиенты "подружатся". Подавайте в холодном виде, украсив зеленью или ломтиком огурца сверху.

А что если…

  • Хочется ярче? Добавьте немного кукурузы или зелёного горошка.

  • Следите за фигурой? Используйте йогуртовую заправку и меньше соли.

  • Любите пикантность? Капля лимонного сока или щепотка горчицы сделают вкус выразительнее.

  • Нет кальмаров? Замените крабовыми палочками — получится бюджетный вариант.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Минимум ингредиентов и времени Кальмары требуют точной варки
Подходит для ПП и классического стола Лучше не хранить дольше суток
Свежий вкус и лёгкая текстура Не подходит вегетарианцам
Универсальная подача Без заправки салат суховат

Советы по приготовлению

  1. Кальмары можно отварить заранее и хранить в холодильнике до суток.

  2. Если салат предназначен для гостей — подавайте в креманках или тарталетках.

  3. Для праздничной версии добавьте немного красной икры или креветок.

  4. Не добавляйте соль в воду для варки кальмаров до закипания — мясо станет плотным.

  5. Чтобы майонез был легче, добавьте ложку сметаны или лимонного сока.

FAQ

1. Можно ли использовать замороженные кальмары?
Да, но размораживать нужно естественно — в холодильнике, а не в горячей воде.

2. Как понять, что кальмары готовы?
Через минуту после закипания они становятся белыми и слегка упругими — этого достаточно.

3. Можно ли заменить майонез?
Да, подойдёт сметана, йогурт или домашний соус из желтка и оливкового масла.

4. Что добавить для сытости?
Кукурузу, рис или картофель — но тогда салат потеряет лёгкость.

5. Сколько хранится готовый салат?
До 12 часов в холодильнике под крышкой. Лучше готовить порционно.

Исторический контекст

Салаты с кальмарами вошли в моду в СССР в 70-80-х годах, когда морепродукты стали массово появляться на прилавках. Тогда этот салат считался деликатесом и подавался в праздничные дни. Со временем рецепт упростился, но сохранил свою популярность. Сейчас он стал "классикой на скорую руку" — любимым блюдом для тех, кто ценит вкус и лёгкость.

3 интересных факта

В Японии кальмар считается символом энергии и используется в праздничных блюдах.

Белок кальмара усваивается организмом лучше, чем белок курицы.

В Средиземноморье кальмаров часто подают с огурцами и лимоном — именно эта идея легла в основу русской версии салата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Corriere della Sera: итальянские повара раскрыли рецепт кабачков алла скапече сегодня в 0:16
Всего четыре ингредиента — и на столе блюдо, ради которого итальянцы забывают о пасте

Неаполитанское лето в тарелке: узнаем, как приготовить кабачки алла скапече — простое, но изысканное блюдо, которое покорит ароматом и свежестью.

Читать полностью » Health: в США ежегодно фиксируют до 2 млн отравлений, связанных с немытой зеленью вчера в 17:22
Готовый салат может быть опаснее сырого мяса: что скрывается под упаковкой

Упаковка обещает чистоту, но даже мытая зелень может скрывать невидимую угрозу. Рассказываем, как правильно обрабатывать салаты, чтобы не заболеть.

Читать полностью » Блины без возни утром: дрожжевое тесто готовится за ночь прямо в пакете вчера в 16:53
Блины, которые готовятся сами: секрет теста, работающего ночью

Как приготовить ароматные блины без утренней суеты: тесто ставится на ночь, а утром вы просто разогреваете сковороду — и завтракаете, как в лучших кафе.

Читать полностью » Домашний рецепт картошки с курицей в горшочках: запекайте при 200 °C в течение часа вчера в 15:47
Открой крышку — и мир остановится: что происходит с курицей и картошкой в керамическом горшочке

Хотите ужин, который готовится сам? Рассказываем, как запечь картошку с курицей в горшочках, чтобы получилось ароматно, сочно и по-настоящему по-домашнему.

Читать полностью » Историки кухни напомнили: манты появились в Средней Азии и готовятся только на пару вчера в 14:38
Добавьте этот ингредиент — и манты не потеряют сочность даже через день

Домашние манты — не просто восточное блюдо, а настоящее искусство. Узнайте, как добиться тонкого теста, сочной начинки и идеального вкуса, сохранив традиции.

Читать полностью » Торт Генерал на кефире содержит коржи с сухофруктами и орехами вчера в 14:28
Домашний торт, который затмит ресторанные десерты: почему он стал легендой среди сладкоежек

Многослойный торт "Генерал" на кефире — насыщенный, ароматный и домашний десерт с изюмом, орехами и черносливом, пропитанный нежным кремом.

Читать полностью » Торт Трюфель по рецепту кондитера содержит четыре шоколадных коржа и ганаш вчера в 14:24
Торт, от которого гости теряют дар речи: простой рецепт с потрясающим результатом

Насыщенный шоколадный торт "Трюфель" — воплощение роскоши и вкуса. Воздушный бисквит, ганаш и блестящая глазурь создают идеальный десерт.

Читать полностью » Сырники из творога с изюмом на сковороде получаются пышными и сочными вчера в 13:21
Почему магазинные сырники не сравнятся с домашними: секреты, которые знают только опытные повара

Пышные сырники из творога с изюмом на сковороде — классика домашнего завтрака. Румяные, сладкие и нежные, они создадут утро с настроением!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Избыток минерального порошка делает асфальт хрупким зимой
Культура и шоу-бизнес
TMZ: рэпер Playboi Carti обвинён в нападении на водителя лимузина в штате Юта
Красота и здоровье
Медики предупредили о рисках избыточного употребления грибов
Спорт и фитнес
Танцы снижают уровень стресса и укрепляют мышцы — подтвердили психологи и физиологи
Туризм
Врач Корнилова: ношение линз в перелётах вызывает сухость и раздражение глаз
Дом
Исследование показало, что россияне готовы тратить миллионы на зону отдыха дома
Красота и здоровье
Счётная палата выявила проблемы в финансировании российских больниц
Питомцы
Кинолог: собака приносит мяч хозяину как знак доверия и дружбы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet