Нежный, легкий, идеальный: формула салата, который не стыдно поставить на праздничный стол

Что может быть лучше легкого, питательного и в то же время простого в приготовлении салата? Это блюдо с кальмарами, хрустящими огурцами и сладковатой морковью — идеальный ответ. Оно сочетает в себе пользу морепродуктов и свежесть овощей, а йогуртовая заправка добавляет нотку пикантности, не утяжеляя вкус. Это настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать удовольствием от еды.

Ингредиенты для вкусного и сбалансированного салата

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты. Их точное количество легко можно адаптировать под свои предпочтения.

Кальмары: 350 г (свежемороженые)

Морковь: 1 шт. (средняя)

Огурцы свежие: 120 г

Лук репчатый: ½ шт.

Куриные яйца: 2 шт.

Сметана: 1 ст. л.

Майонез: 1 ст. л.

Соль: по вкусу

Совет: для более легкой версии майонез можно исключить, заменив его таким же количеством сметаны или натурального йогурта.

Пошаговый гид к идеальному салату

Подготовка кальмаров: главное — не переварить

Первым делом разморозьте кальмары при комнатной температуре. Очистите их от кожицы, аккуратно удалите хитиновую пластинку (прозрачную внутреннюю хорду) и тонкую пленку. Если пленка снимается плохо, можно сделать это после варки — так даже проще.

Здесь кроется самый важный момент! Опустите морепродукты в кипящую подсоленную воду и доведите до кипения. Обычно на закипание воды уходит примерно 1-2 минуты. Подержите кальмары в кипящей воде около 10 секунд и вынимайте. Не варите кальмары долго, чтобы они не стали жесткими. После этого обязательно охладите их.

Подготовка остальных ингредиентов

Пока кальмары остывают, займитесь овощами и яйцами.

Морковь тщательно вымойте и отварите в мундире до мягкости. Проверить готовность просто: проткните ее ножом. Остудите, очистите и нарежьте аккуратной соломкой.

Свежий огурец помойте и обсушите. Если кожица нежная и не горчит, чистить его необязательно. Также нарежьте соломкой.

Лук очистите и нашинкуйте максимально тонкими полукольцами, чтобы его вкус не был слишком резким.

Яйца перед варкой обязательно помойте. "Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии". Чтобы они не треснули, варите их вкрутую, опустив в холодную воду. После закипания держите на огне 7 минут, а затем резко остудите в ледяной воде — это поможет легко очистить скорлупу. Очищенные яйца нарежьте соломкой.

Остывшие кальмары нарежьте соломкой средней толщины.

Сборка и подача

В просторной миске соедините всю нарезанную соломку: кальмары, морковь, огурец, лук и яйца. Отдельно смешайте сметану и майонез для заправки. Залейте салат соусом, аккуратно перемешайте и только в самом конце посолите по вкусу. Дайте ему 10-15 минут настояться в холодильнике — так вкусы лучше объединятся. Но можно подавать и сразу!

Интересный факт: знаете ли вы, что кальмары являются отличным источником белка и полиненасыщенных жирных кислот, которые крайне полезны для сердечно-сосудистой системы и мозга. А сочетание их с овощами делает это блюдо не только вкусным, но и по-настоящему полезным.