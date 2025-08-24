Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с кальмарами и ананасом
Салат с кальмарами и ананасом
© commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:18

Нежный, легкий, идеальный: формула салата, который не стыдно поставить на праздничный стол

Рецепт салата с кальмарами, морковью и огурцом со сметанной заправкой

Что может быть лучше легкого, питательного и в то же время простого в приготовлении салата? Это блюдо с кальмарами, хрустящими огурцами и сладковатой морковью — идеальный ответ. Оно сочетает в себе пользу морепродуктов и свежесть овощей, а йогуртовая заправка добавляет нотку пикантности, не утяжеляя вкус. Это настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать удовольствием от еды.

Ингредиенты для вкусного и сбалансированного салата

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты. Их точное количество легко можно адаптировать под свои предпочтения.

  • Кальмары: 350 г (свежемороженые)
  • Морковь: 1 шт. (средняя)
  • Огурцы свежие: 120 г
  • Лук репчатый: ½ шт.
  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Сметана: 1 ст. л.
  • Майонез: 1 ст. л.
  • Соль: по вкусу

Совет: для более легкой версии майонез можно исключить, заменив его таким же количеством сметаны или натурального йогурта.

Пошаговый гид к идеальному салату

Подготовка кальмаров: главное — не переварить

Первым делом разморозьте кальмары при комнатной температуре. Очистите их от кожицы, аккуратно удалите хитиновую пластинку (прозрачную внутреннюю хорду) и тонкую пленку. Если пленка снимается плохо, можно сделать это после варки — так даже проще.

Здесь кроется самый важный момент! Опустите морепродукты в кипящую подсоленную воду и доведите до кипения. Обычно на закипание воды уходит примерно 1-2 минуты. Подержите кальмары в кипящей воде около 10 секунд и вынимайте. Не варите кальмары долго, чтобы они не стали жесткими. После этого обязательно охладите их.

Подготовка остальных ингредиентов

Пока кальмары остывают, займитесь овощами и яйцами.

Морковь тщательно вымойте и отварите в мундире до мягкости. Проверить готовность просто: проткните ее ножом. Остудите, очистите и нарежьте аккуратной соломкой.

Свежий огурец помойте и обсушите. Если кожица нежная и не горчит, чистить его необязательно. Также нарежьте соломкой.

Лук очистите и нашинкуйте максимально тонкими полукольцами, чтобы его вкус не был слишком резким.

Яйца перед варкой обязательно помойте. "Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии". Чтобы они не треснули, варите их вкрутую, опустив в холодную воду. После закипания держите на огне 7 минут, а затем резко остудите в ледяной воде — это поможет легко очистить скорлупу. Очищенные яйца нарежьте соломкой.

Остывшие кальмары нарежьте соломкой средней толщины.

Сборка и подача

В просторной миске соедините всю нарезанную соломку: кальмары, морковь, огурец, лук и яйца. Отдельно смешайте сметану и майонез для заправки. Залейте салат соусом, аккуратно перемешайте и только в самом конце посолите по вкусу. Дайте ему 10-15 минут настояться в холодильнике — так вкусы лучше объединятся. Но можно подавать и сразу!

Интересный факт: знаете ли вы, что кальмары являются отличным источником белка и полиненасыщенных жирных кислот, которые крайне полезны для сердечно-сосудистой системы и мозга. А сочетание их с овощами делает это блюдо не только вкусным, но и по-настоящему полезным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт заливного из судака с желатином: пошаговая инструкция сегодня в 3:50

Съедобный витраж: как превратить обычную рыбу в гастрономическое произведение искусства

Откройте секрет идеального заливного! Нежное филе судака, прозрачный бульон и клюквенно-лимонная свежесть. Рецепт праздничной закуски, которая поразит ваших гостей.

Читать полностью » Как хранить помидоры: заморозка, пелтес, вяленые томаты и соусы сегодня в 3:37

Размятые помидоры с чесноком и базиликом — соус получается бархатным, будто из ресторана

Помидоры — символ лета. Но как сохранить их вкус до зимы? Соусы, паста и вяленые плоды помогут продлить сезон и добавить аромат в любое блюдо.

Читать полностью » Технология приготовления заварного крема для торта: пропорции и время варки сегодня в 2:47

Вкус детства, усовершенствованный временем: почему этот торт станет новой семейной традицией

Откройте секрет идеального праздничного торта! Воздушный бисквит с хрустящим печеньем, нежнейший молочный крем и ягодная прослойка. Простой рецепт, который впечатлит ваших гостей.

Читать полностью » Быстрый способ приготовления картофеля в микроволновке — пошаговая инструкция сегодня в 2:27

Картошка получается мягкой и румяной — готовится всего за 10 минут без духовки

Картофель за 10 минут: новый способ готовки в микроволновке превращает привычное блюдо в быстрый и сытный ужин без лишних хлопот.

Читать полностью » Как запечь утиные грудки с яблоками: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 2:01

Гениально и просто: почему сочное мясо и фрукты — кулинарный тренд всех времен

Раскрываем секрет идеального ужина: как простая специя и фрукты превращают утиную грудку в ресторанное блюдо. Сочное мясо с хрустящей кожей и пикантным гарниром.

Читать полностью » Как перегнать старый мед в самогон: инструкция сегодня в 1:56

Забытый рецепт предков: почему от этого медового напитка невозможно отказаться

Завалялся старый мед? Не стоит его выбрасывать! Наш рецепт раскроет секрет приготовления ароматного самогона с тонкой медовой ноткой прямо у вас дома.

Читать полностью » Приготовление запеченных яблок в духовке: время и температура выпекания сегодня в 1:44

Осенний хит: как использовать сезонные яблоки для создания идеального десерта

Откройте секрет изысканного десерта! Нежные яблоки в хрустящем слоёном тесте с мёдом и орехами. Простой рецепт для уютного чаепития — готовится всего за 30 минут. Идеально для праздника и будней.

Читать полностью » Кулинары: молоко делает яичницу-болтунью сухой и безвкусной сегодня в 1:32

Болтунья без молока и сливок: этот приём работает лучше

Нежная яичница-болтунья без сухости и подгорания. Всего одна ложка неожиданного ингредиента делает её кремовой и идеально воздушной.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Поведение хозяина влияет на кошку: грубость и крики вызывают стресс у питомца
Авто и мото

Автоинструктор рассказал, что делать при агрессивном сближении автомобиля сзади
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Эбби МакКьюэн назвала упражнения для замедления прогрессирования
Туризм

Как мы сами превращаем отдых в источник тревоги
Красота и здоровье

В российских школах могут появиться амбассадоры здорового образа жизни
ДФО

Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота
Красота и здоровье

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru